SGM Tannheim/Aitrach grüßt von der Tabellenspitze

Auf tiefem Untergrund tat sich die SGM zunächst schwer, und die Heimelf war zunächst das bessere und aktivere Team. Die erste Chance hatte dann aber nach fünf Minuten Christian Villinger, der jedoch mit seinem Schuss am gut reagierenden Schlussmann scheiterte. Wenig später hatten die Gastgeber eine gute Möglichkeit, doch auch diese brachte nichts ein. Nach gut einer viertel Stunde bot sich der SGM nach einer feinen Einzelaktion von Daniel Biechele die nächste Chance, doch der anschließende Versuch von Jan Osterried wurde abgeblockt und der Nachschuss von Markus Rock ging übers Tor. Ein Doppelschlag ebnete dann aber den Weg für den Erfolg: In der 18. Minute unterlief einem Abwehrspieler der Hausherren nach einem kurzen Abstoß seines Keepers ein böser Fehlpass auf Markus Rock, der Florian Villinger bediente und dieser das Leder zum 0:1 versenkte. Von diesem Schock hatten sich die Einheimischen noch nicht erholt, da erhöhte „Biechi“ drei Minuten später im Anschluss an einen Eckball nach Vorlage von Jan Osterried auf 0:2. Bis zur Pause hatte die SGM das Spiel weitestgehend im Griff, die Heimelf tauchte nur noch einmal gefährlich vor dem SGM-Tor auf, doch Sebastian Häfele entschied den wichtigen Zweikampf auf faire Weise für sich. Im zweiten Abschnitt erwartete man einen anrennenden Gastgeber, doch die SGM ließ sich nicht beirren und spielte trotz schwieriger Platzverhältnisse stattdessen durchdachten Angriffsfußball. Zunächst verfehlte ein Kopfball von Daniel Biechele noch knapp das Tor, doch eine Minute später konnten die Winterstettenstädter im Strafraum einen Ball nicht entscheidend klären und Markus Rock vollendete zum 0:3. Zwei Minuten danach spielte „Biechi“ einen tollen Steilpass auf Florian Villinger, doch sein Chip-Ball ging knapp am herausstürzenden Keeper, aber auch am Tor vorbei. Nach gut einer Stunde war die Messe dann aber gelesen: Nach einer feinen Kombination über Tobias Gümbel, Markus Rock und Florian Villinger netzte Letzterer den Ball gekonnt zum 0:4 ein. Dem selben Spieler wäre nur eine Minute später sogar fast der fünfte SGM-Treffer gelungen, doch diesmal scheiterte er am Torhüter. In den letzten 25 Minuten gab es dann doch noch ein Aufbäumen der Gastgeber und in der 65. Minute bot sich ihnen die große Chance zum Anschlusstreffer als ihnen ein Foulelfmeter zugesprochen wurde. Doch SGM-Goalie Robert Scherer, der den erkrankten Sebastian Schütte fehlerfrei vertrat, parierte den Strafstoß bravourös. Die Heimelf gab aber trotzdem nicht auf und drückte weiter auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang ihnen dann auch in der 82. Minute, als sie nach einem Eckball per Kopf zum 1:4 erfolgreich waren. Dieser kam aber zu spät um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Obwohl die Schlussminuten noch hektisch wurden konnten sich die Biechele-Schützlinge schadlos halten und konnten schließlich einen verdienten „Dreier“ feiern.