SGM Tannheim/Aitrach: "Aufstiegsrelegationsplatz wäre ein Traum" FuPa-Teamcheck: SGM Tannheim/Aitrach will in den Top fünf bleiben von Matthias Kloos · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Trainer Carlo Werner – Foto: SGM Tannheim/Aitrach

Die SGM Tannheim/Aitrach überwintert in der Kreisliga A3 Oberschwaben in aussichtsreicher Position. Trainer Carlo Werner sieht eine lernwillige Mannschaft, funktionierende Spielidee – und zugleich klare Baustellen. Der Blick geht nach oben, aber ohne Illusionen.

Schwieriger Start in die Vorbereitung



Am 26. Januar 2026 ist die SGM Tannheim/Aitrach in die Vorbereitung gestartet. „Allerdings konnten wir in der ersten Woche aufgrund Schnee und Eis nicht auf den Platz, sondern nur in die Halle gehen“, berichtet Trainer Carlo Werner. Um dennoch Abwechslung und Belastungssteuerung in die Winterphase zu bringen, setzt der Coach auf alternative Inhalte. Geplant sind „eine Indoor-Cycling Einheit sowie ein internes Hallenturnier“. Letzteres bekommt einen bewusst mannschaftsdienlichen Rahmen: „Die letztplatzierte Mannschaft darf zu Vesper und Bier einladen, was einen Mannschaftsabend abrunden wird.“ Zwischen Tabellenplatz eins und Selbstzufriedenheit



Der bisherige Saisonverlauf lässt sich für Werner nicht eindimensional bewerten. „Wir können grundsätzlich zufrieden sein“, sagt er. Zwar befinde man sich „unter den Top3“, gleichzeitig habe die Mannschaft „gegen die direkten Konkurrenten aus den Top5 keinen einzigen Sieg holen können“. Besonders kritisch blickt der Trainer auf eine Phase, in der die SGM sogar Tabellenführer war. „Wir waren zwischenzeitlich auf Platz 1, haben dann aber gedacht, wir müssen nicht mehr trainieren und die Erfolge kommen von alleine.“

Spielidee greift – nach Anlaufzeit



Positiv bewertet Werner die Entwicklung im taktischen Bereich. „Die Mannschaft ist bildungseifrig und aufgeschlossen an meine neue Spielidee gegangen“, betont der Trainer. Gerade nach „anfänglichen Tiefschlägen in der Vorbereitung“ habe das Team nicht aufgegeben. Inzwischen seien „viele Automatismen der Spielidee im Ballgewinn- als auch im Angriffsspiel“ erkennbar. Chancenverwertung und Konstanz als Knackpunkte



Trotz der positiven Ansätze benennt Werner die Schwächen klar. „Das größte Problem ist die Verwertung der 100% Großchancen.“ Zwar räumt er ein: „Jeder Schuss kann kein Tor sein“, doch in der Summe lasse die Mannschaft „zu viel liegen“. Hinzu kommen strukturelle Themen: „Zudem fehlt es phasenweise an Trainingsfleiß und an Konstanz.“