SGM Tannheim/ Aitrach: Die Überraschungsmannschaft im Bezirk Riß

FuPa: Diese Saison seid ihr nach 11 Spielen noch immer ungeschlagen, nimmt man die vorige Saison sind es schon 15 Spiele in Folge. Seit dem vergangenen Wochenende steht ihr auf dem ersten Platz der Kreisliga A1, für einen Aufsteiger ist das sicherlich eine überragende Bilanz. Bist du selber überrascht, dass es so gut läuft?



Biechele: Ich hatte nach dem Aufstieg schon gehofft, dass wir in der neuen Liga mithalten können. Dass wir nach 11 Spielen aber noch ohne Niederlage dastehen, hätte ich so nicht erwartet und freut mich natürlich umso mehr.





FuPa: Was ist der Schlüssel zu diesem Erfolg?



Biechele: Da spielen aus meiner Sicht viele Faktoren eine Rolle, die in der Kürze schwer zu beschreiben sind. Die Stimmung im Team ist super, der Zusammenhalt und die Moral sind top. Auch die Qualität und Quantität des Kaders sowie die Altersstruktur sind sehr gut. Dennoch ist die Mannschaft stets selbstkritisch und will sich immer weiter verbessern. Ich denke, die Mischung passt momentan einfach.





FuPa: Als Spieler hast du in 11 Spielen fünf Tore erzielt und zwei vorbereitet. Was sind deine persönlichen Ziele für diese Saison?



Biechele: Mein Ziel ist es, dass sich die Mannschaft stetig weiterentwickelt und wir einen guten Fußball spielen. Sollte das dazu führen, dass ich noch das ein oder andere Tor schieße, freut mich das natürlich auch 😉.





FuPa: In eurer Mannschaft gibt es sieben Spieler die mehr als ein Tor geschossen haben. Spricht das auch für euren Teamgeist in eurer Mannschaft?



Biechele: Absolut. Wir haben nicht nur viele verschiedene Torschützen, sondern auch einige Punkte in der zweiten Halbzeit bzw. durch unsere Bank geholt. Jeder möchte die Spiele gewinnen und stellt sich in den Dienst der Mannschaft.





FuPa: Die ersten vier Mannschaften in der A1 sind relativ eng beieinander. Wie groß siehst du eure Chancen am Ende ganz vorne zu stehen?



Biechele: Diese Gedanken mache ich mir ehrlich gesagt nicht. Wir genießen die Momentaufnahme, bleiben demütig und versuchen weiterhin unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Auf welchem Tabellenplatz wir am Ende stehen, wird sich zeigen.





FuPa: Am Wochenende steht das nächste schwere Spiel gegen den SV Erolzheim an, die nun auch schon seit fünf Spielen ohne Niederlage sind. Was erwartest du von diesem Spiel?



Biechele: Das wird eine sehr schwere Aufgabe. Es geht gegen einen guten Gegner, der zuletzt sehr starke Ergebnisse erzielt hat und gut in Form ist. Wir werden wie jede Woche versuchen, uns bestmöglich darauf einzustellen und die drei Punkte zu Hause zu behalten.