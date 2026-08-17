SGM Tannhausen/Stödtlen in Torlaune, TSG Giengen gewinnt wildes 5:4

Lange blieb die Partie zwischen der SGM Alfdorf/Hintersteinenberg und dem TSGV Waldstetten II ohne Treffer. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel entscheidend Fahrt auf. Max Beyerle brachte die Gäste in der 77. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Nico Geiger auf 2:0. Geiger legte kurz darauf noch einmal nach und machte in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:0 perfekt. Damit fiel der klare Sieg des TSGV Waldstetten II erst in der letzten Viertelstunde.

1. FC Stern Mögglingen – TSV Böbingen 3:2

Vor 301 Zuschauern erwischte der 1. FC Stern Mögglingen den besseren Start. David Felske brachte die Gastgeber in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Der TSV Böbingen antwortete in der 21. Minute durch Niklas Knödler mit dem 1:1-Ausgleich. Doch Mögglingen schlug noch vor der Pause zurück. Dennis Buchhauser erzielte in der 31. Minute das 2:1 und legte in der 44. Minute das 3:1 nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Niklas Knödler in der 79. Minute auf 2:3 und machte die Schlussphase noch einmal spannend. Der Ausgleich gelang Böbingen jedoch nicht mehr. In der 90. Minute sah Rayan Jemaa vom TSV Böbingen zudem Gelb-Rot.

SGM Hohenstadt/Untergröningen – TV Heuchlingen 2:2

Der TV Heuchlingen ging in der 27. Minute durch Nico Waidmann mit 1:0 in Führung. Die SGM Hohenstadt/Untergröningen fand noch vor der Pause zurück und erzielte in der 45.+3. Minute durch Armin Hurem den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel ging Heuchlingen erneut in Führung. Philipp Köhnlein traf in der 62. Minute zum 2:1. Doch auch diesmal kam die SGM zurück: Oliver Stegmeier erzielte in der 75. Minute den 2:2-Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht, sodass die Partie mit einer Punkteteilung endete.

TSV Waldhausen – SG Bettringen II 0:3

Vor 70 Zuschauern blieb der TSV Waldhausen zunächst ohne Gegentreffer, ehe der SG Bettringen II in der 28. Minute durch Altin Kadrija die Führung gelang. Nach der Pause erhöhte Can Luis Pellegrino in der 60. Minute auf 2:0. In der Schlussphase machte Altin Kadrija seinen Doppelpack perfekt und erzielte in der 77. Minute das 3:0. Damit war der klare Erfolg der SG Bettringen II besiegelt.

SV Frickenhofen – TV Herlikofen 1:4

Vor 150 Zuschauern ging der TV Herlikofen in der 26. Minute durch Luis Herbst mit 1:0 in Führung. Der SV Frickenhofen fand jedoch noch vor der Pause die passende Antwort. Colin Postic verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff schlug Herlikofen erneut zu: Finn Simeta brachte die Gäste in der 45.+4. Minute mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Marlon Großmann den Vorsprung in der 53. Minute auf 3:1 aus. Evans Stegmaier setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.

TSV Mutlangen – FC Schechingen 1:1

Die Partie blieb lange ohne Treffer. Erst tief in der ersten Hälfte fiel das 1:0 für den TSV Mutlangen. Denis Baykal brachte die Gastgeber in der 45.+1. Minute in Führung. Nach der Pause arbeitete der FC Schechingen am Ausgleich und wurde in der 64. Minute belohnt. Jannik Messner erzielte das 1:1. Weitere Tore fielen anschließend nicht, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt aus der Partie gingen.

FC Spraitbach – TSV Großdeinbach 2:0

Lange mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten. Erst in der 73. Minute brach Noah Hägele den Bann und brachte den FC Spraitbach mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase legte Spraitbach noch einmal nach. Alin Fuchs erhöhte in der 87. Minute auf 2:0 und machte damit den Heimsieg perfekt.

TSB Schwäbisch Gmünd – TV Straßdorf 1:3

Der TV Straßdorf legte einen starken Start hin. Adrian Drimus brachte die Gäste in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. In der 37. Minute erhöhte Bastian Herr auf 2:0. Der TSB Schwäbisch Gmünd kam nach der Pause zurück: Enes Yazan verkürzte in der 52. Minute auf 1:2. Doch Straßdorf stellte den alten Abstand wieder her. Adrian Drimus erzielte in der 64. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:1. In der 79. Minute bot sich Drimus sogar die Möglichkeit auf einen weiteren Treffer, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Albert Barlla. Am 3:1-Erfolg des TV Straßdorf änderte das nichts mehr.