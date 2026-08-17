SGM Tannhausen/Stödtlen in Torlaune, TSG Giengen gewinnt wildes 5:4

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TSGV Waldstetten II 0:3
Lange blieb die Partie zwischen der SGM Alfdorf/Hintersteinenberg und dem TSGV Waldstetten II ohne Treffer. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel entscheidend Fahrt auf. Max Beyerle brachte die Gäste in der 77. Minute mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Nico Geiger auf 2:0. Geiger legte kurz darauf noch einmal nach und machte in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:0 perfekt. Damit fiel der klare Sieg des TSGV Waldstetten II erst in der letzten Viertelstunde.
1. FC Stern Mögglingen – TSV Böbingen 3:2
Vor 301 Zuschauern erwischte der 1. FC Stern Mögglingen den besseren Start. David Felske brachte die Gastgeber in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Der TSV Böbingen antwortete in der 21. Minute durch Niklas Knödler mit dem 1:1-Ausgleich. Doch Mögglingen schlug noch vor der Pause zurück. Dennis Buchhauser erzielte in der 31. Minute das 2:1 und legte in der 44. Minute das 3:1 nach. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Niklas Knödler in der 79. Minute auf 2:3 und machte die Schlussphase noch einmal spannend. Der Ausgleich gelang Böbingen jedoch nicht mehr. In der 90. Minute sah Rayan Jemaa vom TSV Böbingen zudem Gelb-Rot.
SGM Hohenstadt/Untergröningen – TV Heuchlingen 2:2
Der TV Heuchlingen ging in der 27. Minute durch Nico Waidmann mit 1:0 in Führung. Die SGM Hohenstadt/Untergröningen fand noch vor der Pause zurück und erzielte in der 45.+3. Minute durch Armin Hurem den 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel ging Heuchlingen erneut in Führung. Philipp Köhnlein traf in der 62. Minute zum 2:1. Doch auch diesmal kam die SGM zurück: Oliver Stegmeier erzielte in der 75. Minute den 2:2-Ausgleich. Weitere Treffer fielen nicht, sodass die Partie mit einer Punkteteilung endete.
TSV Waldhausen – SG Bettringen II 0:3
Vor 70 Zuschauern blieb der TSV Waldhausen zunächst ohne Gegentreffer, ehe der SG Bettringen II in der 28. Minute durch Altin Kadrija die Führung gelang. Nach der Pause erhöhte Can Luis Pellegrino in der 60. Minute auf 2:0. In der Schlussphase machte Altin Kadrija seinen Doppelpack perfekt und erzielte in der 77. Minute das 3:0. Damit war der klare Erfolg der SG Bettringen II besiegelt.
SV Frickenhofen – TV Herlikofen 1:4
Vor 150 Zuschauern ging der TV Herlikofen in der 26. Minute durch Luis Herbst mit 1:0 in Führung. Der SV Frickenhofen fand jedoch noch vor der Pause die passende Antwort. Colin Postic verwandelte in der 41. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff schlug Herlikofen erneut zu: Finn Simeta brachte die Gäste in der 45.+4. Minute mit 2:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Marlon Großmann den Vorsprung in der 53. Minute auf 3:1 aus. Evans Stegmaier setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt zum 4:1.
TSV Mutlangen – FC Schechingen 1:1
Die Partie blieb lange ohne Treffer. Erst tief in der ersten Hälfte fiel das 1:0 für den TSV Mutlangen. Denis Baykal brachte die Gastgeber in der 45.+1. Minute in Führung. Nach der Pause arbeitete der FC Schechingen am Ausgleich und wurde in der 64. Minute belohnt. Jannik Messner erzielte das 1:1. Weitere Tore fielen anschließend nicht, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt aus der Partie gingen.
FC Spraitbach – TSV Großdeinbach 2:0
Lange mussten die Zuschauer auf den ersten Treffer warten. Erst in der 73. Minute brach Noah Hägele den Bann und brachte den FC Spraitbach mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase legte Spraitbach noch einmal nach. Alin Fuchs erhöhte in der 87. Minute auf 2:0 und machte damit den Heimsieg perfekt.
TSB Schwäbisch Gmünd – TV Straßdorf 1:3
Der TV Straßdorf legte einen starken Start hin. Adrian Drimus brachte die Gäste in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. In der 37. Minute erhöhte Bastian Herr auf 2:0. Der TSB Schwäbisch Gmünd kam nach der Pause zurück: Enes Yazan verkürzte in der 52. Minute auf 1:2. Doch Straßdorf stellte den alten Abstand wieder her. Adrian Drimus erzielte in der 64. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:1. In der 79. Minute bot sich Drimus sogar die Möglichkeit auf einen weiteren Treffer, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Albert Barlla. Am 3:1-Erfolg des TV Straßdorf änderte das nichts mehr.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
SV Kerkingen – FC Röhlingen 0:1
Die Partie zwischen dem SV Kerkingen und dem FC Röhlingen blieb lange ohne Treffer. Erst nach dem Seitenwechsel fiel die Entscheidung. Simon Junker brachte den FC Röhlingen in der 55. Minute mit 1:0 in Führung. Bei diesem knappen Vorsprung blieb es bis zum Ende, sodass Röhlingen einen Auswärtssieg feiern konnte.
Sportfreunde Eggenrot – TV Bopfingen 2:1
Die Sportfreunde Eggenrot erwischten einen furiosen Start. Pius Kuhn brachte die Gastgeber in der 15. Minute mit 1:0 in Führung, nur eine Minute später erhöhte Marco Keil bereits auf 2:0. Der TV Bopfingen meldete sich nach der Pause zurück. Patrick Glenk verkürzte in der 55. Minute auf 1:2 und sorgte damit für eine spannende Schlussphase. Der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr. In der 80. Minute musste Eggenrot zudem einen personellen Rückschlag hinnehmen: Luca Dreher sah Gelb-Rot.
TSV Westhausen – SV Jagstzell 1:1
Der TSV Westhausen ging in der 40. Minute durch Lukas Frei mit 1:0 in Führung. Die Antwort des SV Jagstzell ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Max Rettenmeier erzielte in der 45.+2. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach der Pause fielen keine weiteren Treffer, sodass sich beide Mannschaften mit einem Punkt begnügen mussten.
SG Eigenzell-Ellenberg – FC Ellwangen 0:3
Lange sah es nach einer torlosen Partie aus. Erst in der Schlussphase nahm die Begegnung noch einmal entscheidend Fahrt auf. Yvan Funk brachte den FC Ellwangen in der 89. Minute mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit legten die Gäste nach: David Banen Essome erhöhte in der 90.+3. Minute auf 2:0 und traf nur eine Minute später erneut zum 3:0. Mit diesem späten Doppelpack machte Ellwangen den Auswärtssieg perfekt.
SGM Rindelbach/Neunheim – FSV Zöbingen 1:1
Die Partie blieb zunächst ohne Treffer. Nach dem Seitenwechsel ging die SGM Rindelbach/Neunheim in der 52. Minute durch Carlos Tobler mit 1:0 in Führung. Lange währte die Freude jedoch nicht. Nur drei Minuten später erzielte Eugen Konetzky den 1:1-Ausgleich für den FSV Zöbingen. Weitere Treffer fielen nicht, sodass die Partie mit einer Punkteteilung endete.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – TSV Adelmannsfelden 4:1
Die SGM Fachsenfeld / Dewangen legte einen starken Start hin. Timo Frank brachte die Gastgeber in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Patrick Hassler auf 2:0. Johannes Fais baute den Vorsprung in der 30. Minute auf 3:0 aus. Der TSV Adelmannsfelden antwortete allerdings umgehend: Johannes Sturm verkürzte in der 32. Minute auf 1:3. Nach der Pause stellte Patrick Hassler den alten Abstand wieder her und erzielte in der 68. Minute seinen zweiten Treffer zum 4:1-Endstand.
SGM Tannhausen/Stödtlen – SC Unterschneidheim 6:0
Die SGM Tannhausen/Stödtlen ließ von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Johannes Vaas brachte die Gastgeber in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Dominik Feil in der 45.+2. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel folgte die nächste Torserie: Kilian Wegrath traf in der 58. Minute zum 3:0, ehe David Weißenburger nur vier Minuten später das 4:0 erzielte. In der 64. Minute legte Weißenburger seinen zweiten Treffer nach und erhöhte auf 5:0. Hannes Pflanz setzte in der 75. Minute den Schlusspunkt zum 6:0.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++