SGM T/A scheidet aus dem Pokal aus

Bei Flutlicht auf dem Tannheimer Trainingsplatz fand die Heimelf zunächst gut ins Spiel und kam durch Jan Boegel nach zehn Minuten zur ersten Möglichkeit, der Schuss aus knapp 20 Metern flog aber knapp übers Gehäuse. Nachdem die Gäste in der 15. Minute durch einen Freistoß, der von Bastian Schütte aber sicher pariert wurde, erstmals dem Tor annäherten gingen sie sieben Minuten nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite doch mit 0:1 in Führung. Zwei Minuten später hatte die SGM Glück, als Basti Schütte einen Schuss gerade noch an die Latte lenken konnte und der anschließende Nachschuss noch von einem Abwehrspieler auf der Linie gerettet werden konnte. Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte dann auch den Gästen. Nach zwei guten Einschussmöglichkeiten erhöhten sie kurz vor dem Halbzeitpfiff mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 0:2. Im zweiten Durchgang tat sich trotz hohem Körpereinsatz auf beiden Seiten nicht mehr viel, erst in der letzten viertel Stunde boten sich beiden Mannschaften noch Möglichkeiten, bei der Niklas Villinger auf SGM-Seite aber am Torhüter scheiterte. So bleib es beim verdienten Sieg des Bezirksligaabsteigers.