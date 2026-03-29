SGM T/A punktet dreifach

Ebenfalls zu einem Sieg kam die „Zweite“, die in einem unansehnlichen Spiel verdient die Oberhand behielt. Wegen der zahlreichen Ausfälle im Gesamtkader musste man dabei wieder im „Flex-Modus“ (9 vs 9) antreten. Daniel Buchmann brachte seine Elf nach etwa einer halben Stunde nach Vorlage von Jonas Villinger mit 0:1 in Front. Bis zur Pause hatte man weitere Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben. Auch im zweiten Durchgang war die SGM das aktivere Team, Gabriel Boscher machte mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze in der Schlussphase mit dem 0:2 dann alles klar.