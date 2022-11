SGM T/A kommt nicht über 1:1 hinaus

Zwei Punkte verschenkt hat die „Zweite“ und hat damit weiter an Boden im Kampf um die Spitze verloren. Im ersten Durchgang zeigte die SGM noch eine ordentliche Partie und ging auch durch Tim Tscherisch verdient in Führung, weitere Gelegenheiten bleiben ungenutzt. Im zweien Abschnitt schlichen sich aber immer mehr Fehler ein und man hielt die Gäste somit im Spiel. Weitere Möglichkeiten ließ man liegen und so kam es wie es kommen musste: Bei einem der wenigen gefährlichen Angriffe der Gäste kamen diese in der 88. Minute zum schmeichelhaften Ausgleich. Aber auch nach diesem Gegentor hatte die SGM noch zwei Chancen zum Sieg, die aber kläglich vergeben wurden. So überwintert man auf dem aber immer noch sehr guten dritten Tabellenplatz.