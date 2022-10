SGM T/A kassiert erste Saisonniederlage

Dabei begann die SGM die Anfangsphase dominant und ließ die Gäste zunächst nicht ins Spiel kommen. Doch nach gut zehn Minuten war diese druckvolle Phase vorbei und die Erolzheimer kamen nun immer besser ins Spiel. Richtig gefährliche Torchancen gab es aber zunächst auf beiden Seiten keine. Doch in der 37. Minute ging der Gast dann mit einem sehenswerten Treffer ins lange Eck mit 0:1 in Führung, was zugleich der Halbzeitstand war. Die zweite Hälfte war noch keine Minute alt, da folge die nächste kalte Dusche für die Platzherren: Nach einem schnelle Gegenangriff erhöhte der Gast auf 0:2. Doch diesmal antwortete die SGM postwendend zwei Minuten später: Daniel Biechele köpfte eine Freistoßflanke von Christian Villinger gekonnt zum 1:2 Anschlusstreffer in die Maschen. Aber nur fünf Minuten später stellten die Gäste mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Dieser Treffer zeigte Wirkung und gab den Erolzheimern weiter Auftrieb. In der Folge waren sie das bessere Team und kamen zu weiteren guten Gelegenheiten, während der Heimelf im Spiel nach vorne wenig gelang. Erst in der Schlussviertelstunde wurden die Gastgeber wieder druckvoller im Angriffsspiel und hatten durch Sebastian Häfele mit einem Kopfball sowie Niklas Villinger mit einem Pfostenschuss gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Dieser gelang dann dem eingewechselten Gabriel Boscher per Kopf in der 83. Minute nach schönem Einsatz und Vorlage von Niklas Villinger. Aber die Hoffnung auf zumindest einen Punkt erhielt nur eine Minute später den nächsten Dämpfer, als Erolzheims Spielertrainer mit seinem dritten Treffer wieder auf 2:4 erhöhte. In den Schlussminuten warf die SGM noch einmal alles nach vorn und verzeichnete durch Daniel Buchmann und einem Pfostenschuss von Daniel Biechele auch noch gute Möglichkeiten, aber auch die Gäste vergaben bei ihren Kontern noch hochkarätige Chancen, so dass es bis zum Ende beim 2:4 blieb.