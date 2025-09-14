SGM T/A kassiert erste Niederlage

Eine klare, wenn auch am Ende etwas zu hohe Niederlage kassierte die SGM beim neuen Tabellenführer, die aufgrund der zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber die bessere Mannschaft waren, nicht unverdient war.

Im ersten Abschnitt zeigte beide Teams eine gute Leistung, wobei die Werner-Elf die besseren Möglichkeiten besaß. Auf Seiten der Gäste-SGM hatte Daniel Biechele nach 16 Minuten eine Riesenmöglichkeit, die vom Torhüter aber glänzend pariert wurde. Zehn Minuten später boten sich den drei Villingers Niklas, Florian und Christian innerhalb weniger Sekunden die Möglichkeit zur Führung, doch keinem gelang es, das Leder über die Linie zu bugsieren. Kurz vor dem Pausenpfiff lenkte der Schlussmann der Einheimischen einen gut getretenen Freistoß von Christian Villinger erneut glänzend über die Latte. Aber auch die Platzherren hatten ihre Chancen, die jedoch Bastian Schütte im SGM-Tor vor keine großen Probleme stellte. Glück hatte man allerdings in der 22. Minute als ein Gewaltschuss gerade noch von einem Abwehrbein geblockt wurde. Mit Beginn des zweiten Abschnitts übernahmen die Hausherren aber mehr und mehr die Initiative und wären beinahe schon nach zwei Minuten zum Torerfolg gekommen, doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei. Etwas überraschend gelang dann nach 57 Minuten Christian Villinger mit einem platzierten Flachschuss das 0:1. Drei Minuten später scheiterte Niklas Villinger dann aber wieder am stark reagierenden Torhüter. Weitere drei Minuten später verhindert Bastian Schütte mit einer starken Reaktion den Ausgleich, doch nach dem anschließenden Eckball kullerte der Ball durch ein unglückliches Eigentor doch zum 1:1 ins Netz. Nun drückten die Einheimischen auf die Führung, die ihnen in der 73. Minute beinahe gelungen wäre, doch Robin Coenen rettete noch per Kopf. Aber wieder führte die anschließende Ecke zu einem Treffer und brachte damit die Heim-SGM mit 2:1 in Front. In der Schlussphase versuchte die SGM T/A zwar noch einmal alles, doch außer einem Schuss von Niklas Villinger, der noch von einem Abwehrbein geblockt wurde sprang nicht Zwingendes mehr heraus. Stattdessen erhöhten die Platzherren in der 84. Minute auf 3:1, womit das Spiel quasi schon gelaufen war. Mit dem Schlusspfiff gelang ihnen nach einem Konter sogar noch der Treffer zum 4:1 Endstand.