SGM T/A kassiert derbe Klatsche

Eine deutliche Heimschlappe musste die SGM gegen den bis dato punktgleichen Bezirksligaabsteiger aus Biberach hinnehmen und ist damit im Rennen um den Relegationsplatz quasi ausgeschieden.

Die Kreisstädter waren in allen Belangen die bessere Mannschaft und gingen nach gut einer viertel Stunde durch einem schnellen Angriff mit 0:1 in Führung. Bis in die Schlussphase der ersten Hälfte tat sich dann vor beiden Toren wenig, ehe David Reisch für seinen bereits geschlagenen Keeper mit allerletztem Einsatz auf (oder bereits hinter?) der Linie klären konnte. Wacker war bis dahin die gefährlichere Mannschaft, die SGM trat offensiv kaum in Erscheinung. So wechselte man mit dem knappen Rückstand die Seiten. Mit einem Paukenschlag begann die zweite Halbzeit: Bei eigenem Anspiel lag der Ball aber bereits nach 20 Sekunden im Ball der SGM, nachdem man sich zwanzig Meter vor dem eigenen Tor einen dicken Patzer erlaubte und ein Gästespieler den Ball ungehindert ins leere Tor schieben konnte. Doch nur fünf Minuten später schlug die SGM zurück. Einen Eckball von Christian Villinger legte Daniel Biechele per Kopf auf David Reisch ab, der ebenfalls per Kopf zum 1:2 verkürzen konnte. Damit war es mit der SGM-Herrlichkeit aber schon wieder vorbei. Die Gäste spulten souverän ihr Spiel ab und ließen die Heimelf nicht mehr gefährlich in ihre Tornähe. In der 70. Minute fiel dann die Vorentscheidung als der Gast ohne große Gegenwehr das 1:3 markieren konnte. Die SGM steckte aber nicht auf, fand aber nie zu ihrem Spiel. In den Schlussminuten wurde die Pleite dann auch noch deutlich. Zunächst verwertete der FC Wacker einen Handelfmeter zum 1:4 und in der Schlussminute fälschte ein SGM-Abwehrspieler einen Schuss unhaltbar zum 1:5 ins eigene Netz ab, womit die höchste Saisonniederlage perfekt war.