SGM T/A im Angriff zu harmlos

Zu einem glücklichen Remis kam die SGM im Nachholspiel auf dem Ochsenhausener Kunstrasenplatz und das, obwohl man die Partie mehr oder weniger 90 Minuten dominierte.

Die Werner-Elf die auf etliche Stammkräfte verzichten musste, übernahm sofort das Kommando, konnten sich aber zunächst keine nennenswerten Chancen erarbeiten. Besser machten es die Gastgeber, die, nachdem Sebastian Schütte einen abgefälschten Schuss noch über die Latte lenken konnte, nach dem anschließenden Eckball per Kopf mit 1:0 in Führung gingen. Wenig später hatte die SGM T/A Glück, als nach dem zweiten Angriff der Hausherren der Ball wieder im Netz lag, der Schiedsrichter aber wegen einer Abseitsstellung dem Treffer die Anerkennung verweigerte. Die Werner-Schützlinge traten offensiv weiterhin kaum in Erscheinung, Halbchancen durch Daniel Biechele und Jan Osterried nach gut einer halben Stunde waren die einzige Ausbeute. Im zweiten Abschnitt dasselbe Bild: Die Gäste-SGM war feldüberlegen, kam aber zu keinen Tormöglichkeiten. Gefährlicher waren die Platzherren bei ihren wenigen Vorstößen, bei dem einmal Basti Schütte einen Freistoß klären musste, und ein abgefälschter Schuss ging knapp am Tor vorbei. Bezeichnenderweise führte ein Standard in der 76. Minute dann doch zum Ausgleich. Einen Freistoß von Gabriel Boscher lenkte der Schlussmann an den Pfosten, den Abpraller versenkte Robin Butscher zum 1:1. In der Schlussphase wollte man dann auch noch den Sieg, gefährlich waren dann aber nur noch die Einheimischen. SGM-Goalie Basti Schütte parierte nach einem Fehler der Hintermannschaft in der 80. Minute glänzend und war auch eine Minute später bei einem Freistoß auf dem Posten. Nach einem Stockfehler im Mittelfeld hatte man dann in der Nachspielzeit erneut Glück, dass der anschließende Angriff bzw. Abschuss am Tor vorbeistrich. So blieb es beim 1:1, mit dem wohl keiner der Teams am Ende zufrieden war.