SGM T/A gewinnt "Grottenkick"

Für das 6-Punkte-Wochenende sorgte die Reserve einen Tag zuvor und kam in einem allerdings unansehnlichen Spiel am Ende dank eines Elfmeters und eines Eigentores ebenfalls zu drei Punkten.

Die Hausherren gingen nach zwölf Minuten mit einem abgefälschten Schuss mit 1:0 in Führung. Zehn Minuten später verhinderte SGM-Keeper Basti Schütte mit einer Glanzparade einen höheren Rückstand. Michael Tzscharne hatte Pech mit einem guten Schuss, den der Schlussmann an die Latte lenkte. Dem eingewechselten David Villinger gelang dann schließlich in der 35. Minute doch noch der Ausgleich. Jan Boegel hatte kurz vor dem Pausenpfiff die Möglichkeit zur Führung, rutsche aber knapp an einer Hereingabe vorbei. Im zweiten Abschnitt hatten beide Teams gleich zu Beginn je eine gute Chance, das 2:1 für die Einheimischen fiel dann wenig später nach einem blitzsauberen Konter. In der Folge war die SGM zwar das spielbestimmende Team, bleib aber vor dem Tor viel zu harmlos. Erst ein verwandelter Foulelfmeter von Spielertrainer Dominik Schäfer brachte in der 76. Minute den Ausgleich. Bezeichnenderweise resultierte der 2:3 Siegtreffer aus einem Eigentor, als ein Kirchdorfer Abwehrspieler fünf Minuten später eine Flanke von Julius Boscher ins eigene Tor köpfte.