SGM T/A gerwinnt Illertalderby

Die Heimelf erwischte einen Traumstart, denn bereits nach fünf Minuten zappelte der Ball erstmals im gegnerischen Netz. Spielertrainer Daniel Biechele verwertete eine Freistoßflanke von Christian Villinger zum frühen 1:0. Doch das gab den Hausherren keine Sicherheit, im Gegenteil: Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste stärker und kamen nach einer halben Stunde im Anschluss an einen Eckball dann auch zum Ausgleich. Und es sollte noch schlimmer kommen: Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Berkheimer nach einem pfeilschnellen und blitzsauberen Konter mit 1:2 in Führung. Doch nach Wiederanpfiff zeigte sich nun ein anderes Bild. Die Biechele-Elf setzte den Gast nun unter Druck, der dagegen kaum noch Offensivakzente setzen konnte. Nach etwa einer Stunde kam die SGM dann auch zu hochkarätigen Chancen durch den eingewechselten Florian Villinger, Christian Villinger und Sebastian Häfele, die jedoch noch nicht verwertet werden konnten. Dem soeben eingewechselten Julius Boscher gelang dann aber in der 71. Minute der hoch verdiente Ausgleich, als er per Kopf zum 2:2 abstauben konnte, nachdem der Gästekeeper zunächst noch einen Schuss von Florian Villinger an die Latte lenken konnte. Auch in der Schlussphase blieb man klar tonangebend und drückte auf den Siegtreffer, von den Gästen kam dagegen nun so gut wie nichts mehr. Christian Villinger mit einem Freistoß, Julius Boscher, sowie Florian Villinger und erneut Julius Boscher bei einer Doppelchance konnten die Überlegenheit aber (noch) nicht in Zählbares verwerten. In der 90. Minute schließlich wurde der SGM an der Strafraumgrenze ein Freistoß zugesprochen, den Christian Villinger mit einem platzierten Schuss zum verdienten und viel umjubelten 3:2 Siegtreffer in die Maschen setzte.