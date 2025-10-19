SGM T/A gelingt hoher Sieg in Bronnen

Zu einem unerwarteten klaren Sieg kam die Reserve im Vorspiel. In der ersten Halbzeit zeigte man eine gute Leistung und lag nach teils schön heraus gespielten Toren von Hannes Hebel (2), Marco Fakler und David Villinger bereits klar in Front. Nicht mehr so gut war der zweite Abschnitt, bei dem man nicht an die zuvor gezeigte Leistung anknüpfen konnte. Trotzdem gelang Heiner Paulenz noch ein Treffer zum 0:5 Endstand.