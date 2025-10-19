 2025-10-15T11:43:40.576Z

Spielbericht

SGM T/A gelingt hoher Sieg in Bronnen

KL A3 Oberschwaben Re
SF Bronnen II
SGM Tannheim/Aitrach II
Heute, 13:15 Uhr
SF Bronnen
SF BronnenSF Bronnen II
SGM Tannheim/Aitrach
SGM Tannheim/Aitrach SGM Tannheim/Aitrach  II
0
5
Zu einem unerwarteten klaren Sieg kam die Reserve im Vorspiel. In der ersten Halbzeit zeigte man eine gute Leistung und lag nach teils schön heraus gespielten Toren von Hannes Hebel (2), Marco Fakler und David Villinger bereits klar in Front. Nicht mehr so gut war der zweite Abschnitt, bei dem man nicht an die zuvor gezeigte Leistung anknüpfen konnte. Trotzdem gelang Heiner Paulenz noch ein Treffer zum 0:5 Endstand.

Aufrufe: 019.10.2025, 18:48 Uhr
Edelbert FaklerAutor