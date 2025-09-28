SGM T/A feiert souveränen Heimsieg

Dank einer geschlossenen und richtig starken Mannschaftsleistung kam die Werner-Elf zu einem souveränen und auch in dieser Höhe verdienten Heimsieg und hat sich damit auf den zweiten Tabellenplatz verbessert.

Die SGM übernahm nach einer Anfangsphase des Abtastens bald das Heft in die Hand und dominierte anschließend die Partie bis in die Schlussphase. Erste Möglichkeiten durch einen Freistoß von Christian Villinger, einen Kopfball von Jens Fackler, der übers Tor ging, und einen Schuss von Jan Osterried konnte der Schlussmann noch abwehren. Die Gäste tauchten eigentlich nur einmal in der ersten Hälfte gefährlich vor dem SGM-Tor auf, dabei konnte Sebastian Schütte per Fußabwehr klären und der anschließende Nachschuss wurde noch zur Ecke abgeblockt. In der 38. Minute fiel nach einer der zahlreichen Eckbälle dann aber das 1:0 für die Heimelf: Ein Schuss von Florian Villinger aus halbrechter Position nach Zuspiel von Gabriel Boscher hoppelte an Freund und Feind vorbei ins lange Eck. Noch vor der Pause boten sich erneut Florian Villinger und Niklas Villinger weitere Gelegenheiten, doch beide male konnte der Gästekeeper klären. Im zweiten Abschnitt änderte sich dann wenig. Die SGM bestimmte weiterhin klar das Geschehen und ließ die Gäste nicht ins Spiel kommen. Gefährlich wurde es aber bei einem Freistoß für die Sulmetinger, den Sebastian Schütte aber genau so abwehren konnte wie den anschließenden Nachschuss. Mit zunehmender Spieldauer drückte die SGM immer mehr auf den zweiten Treffer, der dann in der 63. Minute durch Kapitän Adrian Miller mit einem Schuss aus spitzem Winkel nach schönem Zuspiel von Niklas Villinger auch gelang. Zwei Minuten später fiel dann schon die endgültige Entscheidung: Jan Osterried bediente nach einem schönen Angriff Christian Villinger, der wenig Mühe hatte, das Leder zum 3:0 in die Maschen zu setzen. In der 71. Minute gelang erneut Christian Villinger nach Vorlage von Daniel Biechele mit einem Heber auch noch der vierte Treffer. Danach schaltete die SGM etwas zurück und in den Schlussminuten schnupperten die Gäste am Ehrentreffer, doch der aufmerksame Marco Fakler rettete gerade noch vor einem einschussbereiten Gegner und einmal verhinderte der Pfosten nach einer verunglückten Flanke das mögliche 4:1.