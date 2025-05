SGM T/A feiert ersten Derbysieg der Rückrunde

Zu einem knappen, aber verdienten Sieg kam die SGM im Lokalderby gegen den SV Kirchdorf und hat damit erstmals in der Rückrunde zwei Siege in Folge eingefahren.

Die SGM erwischte einen Traumstart, den es war noch keine Minute gespielt, da brachte Christian Villinger sein Team nach Flanke von Jens Fackler mit einer sehenswerten Direktabnahme ins lange Eck mit 1:0 in Führung. Beide Teams gingen ein hohes Anfangstempo und nach sechs Minuten prüfte der Gast erstmals SGM-Keeper Daniel Binder, der erneut den verletzten Bastian Schütte vertrat. In der 12. Minute führte ein Missverständnis zwischen Torhüter und Abwehrspieler zum 1:1, als die Gäste das Geschenk gerne annahmen. Doch nur zwei Minuten später brachte Christian Villinger nach Vorlage von Daniel Biechele seine Elf wieder mit 2:1 in Front. Vier Minuten später ergab sich Robin Butscher die Chance zum 3:1, scheiterte aber am Torhüter. Bis weit in die zweite Halbzeit tat sich dann vor beiden Toren nichts Nennenswertes mehr, die SGM war feldüberlegen, konnte sich aber zunächst keine klaren Möglichkeiten mehr erarbeiten. Erst in der letzen halben Stunde nahm die Partie wieder etwas Fahrt auf. In der 58. Minute lag der Ball nach einer Freistoßflanke dann im SGM-Tor, doch der Schiedsrichter verweigerte dem Treffer wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung. Zehn Minuten später tauchte der Gast nach einem Konter gefährlich vor dem heimischen Tor auf, doch der Abschluss verfehlte sein Ziel deutlich. Weitere Zehn Minuten vor Schluss marschierte Manuel Riedle nach einem Steckpass alleine auf den Torhüter zu, konnte diesen aber nicht überwinden. Fünf Minuten später ergab sich dem SV Kirchdorf die Riesenchance zum Ausgleich, doch Daniel Binder verhinderte einen möglichen Gegentreffer. In der 91. Minute hatte dann wieder Manuel Riedle eine gute Möglichkeit, scheiterte aber wieder am Schlussmann. In der sechsminütigen Nachspielzeit versuchten es die Gäste noch mit der Brechstange in Form von langen Bällen, richtig gefährlich wurde es aber für die Heimelf nicht mehr. So dass es beim verdienten „Dreier“ für die Biechele-Elf blieb.