SGM T/A erstmals in diesem Jahr ohne Gegentor

Zu einem ungefährdeten Sieg, der aufgrund der Vielzahl von Tormöglichkeiten hätte noch höher ausfallen müssen, kam die SGM beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht.

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten hatte die SGM in Person von Manuel Riedle in der achten Spielminute den ersten Hochkaräter, als er allein vor dem Schlussmann auftauchte, den Ball aber übers Gebälk jagte. Schon wenige Minuten zuvor prüfte Spielertrainer Daniel Biechele mit einem Kopfball den Torhüter, der aber auf dem Posten war. Anschließend gab es Torchancen im Fünf-Minuten-Takt, doch weder ein Freistoß von Christian Villinger, ein Schuss von Manuel Riedle oder ein Alleingang von Christian Villinger konnten den starken Keeper überwinden. Als dieser dann nach einem Kopfball von „Biechi“ doch einmal geschlagen war, rettete ein Feldspieler auf der Linie. In den letzten Minuten vor der Pause erhöhte die Biechele-Elf den Druck nochmals und kam zu weiteren Großchancen. Aber bei den Versuchen von Jens Fackler, Manuel Riedle und erneut Daniel Biechele wollte der Ball einfach nicht über die Torlinie. Erst in der Nachspielzeit gelang Manuel Riedle per Abstauber das überfällige 0:1, nachdem zunächst „Biechi“ und David Reisch mit ihren Kopfbällen am Torhüter bzw. der Latte gescheitert waren. Im zweiten Abschnitt änderte sich nichts. Zunächst vergaben Manuel Riedle und Daniel Biechele gute Möglichkeiten, ehe Christian Villinger nach gut einer Stunde im Strafraum gefoult wurde und den anschließenden Strafstoß ganz sicher zum 0:2 verwandelte. Wenige Minuten später erkämpfte sich Manuel Riedle den Ball und schloss zum 0:3 ab. In der 75. Minute tauchte Christian Villinger wieder alleine vor dem Schlussmann auf, konnte diesen aber nicht überwinden. Besser machte es in der 83. Minute Kapitän Adrian Miller, dem nach Vorlage von Christian Villinger das 0:4 gelang. Die letzte Möglichkeit ergab sich dem eingewechselten Jan Boegel, der den Ball am Tor vorbei schob. Kurz zuvor verhinderte ein Abwehrspieler per Hand ein weiteres Tor, doch der Schiedsrichter verweigerte den fälligen Handelfmeter.