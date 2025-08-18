SGM T/A erreicht ungefährdet 2. Runde

Zum einem lockeren Auswärtsspiel kam die SGM beim Kreisliga-B-Vertreter und steht damit in der 2. Pokalrunde.

In einer einseitigen Partie bot sich Jens Fackler bereits in der ersten Minute die erste gute Gelegenheit, doch sein Schuss landete nur an der Querlatte. Die nächste Chance brachte dann aber das 0:1: Jan Osterried bediente Niklas Villinger, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einschob. Drei Minuten später scheiterte Jan Osterried am Torwart, der den Ball noch an die Latte lenkte. Weitere drei Minuten später gelang erneut Niklas Villinger das 0:2 per Abstauber, nachdem Christian Villinger zuvor noch am Schlussmann gescheitert war. Nach gut einer halben Stunde traf Daniel Biechele dann nur den Pfosten. In der 37. Minute brachte ein schöner Angriff über die rechte Seite das 0:3, bei dem diesmal Niklas Villinger Jan Osterried bediente, der keine Probleme hatte, den Ball aus kurzer Distanz im Tor zu versenken. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte erneut Jan Osterried, dieses mal bedient von Daniel Biechele, aus dem Gewühlt heraus auf 0:4, was zugleich der Pausenstand war. Nach knapp einer Stunde gelang Christian Villinger nach einer kurzen Ecke mit einem Schuss ins lange Eck das 0:5. Kurz darauf wechselte SGM-Trainer Carlo Werner gleich fünf Mal aus. Dadurch ging der Spielfluss etwas verloren, trotzdem boten sich den eingewechselten Ameer Gharib und Manuel Riedle weitere hochkarätige Einschussmöglichkeiten, die aber nicht mehr zum Erfolg führten. Die Gastgeber tauchten in der Schlussphase dann das einzige Mal gefährlich vor dem Gästetor auf, doch Keeper Daniel Binder war auf dem Posten, so dass es beim 0:5 blieb.