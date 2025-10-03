SGM T/A erklimmt die Tabellenspitze

Mit einem erneuten Last-Minute-Treffer von Gabriel Boscher hat sich die SGM erfolgreich für die Pokal-Niederlage revanchiert und sich durch den Sieg sogar an die Tabellenspitze gesetzt.

In einer intensiv geführten Partie, die trotz neun gelber und einer gelb-roten Karte nicht unfair war, fanden beide Teams gut in die Partie. Nach je einer Halbchance auf beiden Seiten fand eine Flanke von Tobi Gümbel in der 12. Minute an Freund und Feind vorbei den Weg zum 0:1 ins gegnerische Tor. Danach hatten beide Mannschaften durch Freistöße je eine gute Möglichkeit, auf Seiten der Gastgeber lenkte dabei SGM-Schlussmann Basti Schütte den Schuss noch an den Pfosten. In der 25. Minute ließ der Keeper der Gastgeber einen an sich harmlosen Ball fallen, Niklas Villinger nahm das Geschenk gerne an und brachte sein Team mit 0:2 in Front. Noch vor der Pause hatten sowohl die SF Schwendi sowie die SGM noch Gelegenheiten das Ergebnis zu verbessern. So richtig Fahrt nahm die Partie dann nach der Pause auf. Die Platzherren drängten nun mit aller Macht auf den Anschlusstreffer, die SGM wurde in die Defensive gedrängt und lauerte auf Konter. In der 52. Minute musste Basti Schütte per Fußabwehr klären, und nur fünf Minuten später versagte der Schiedsrichter dem vermeintlichen 0:3 durch Jan Osterried nach einem blitzsauberen Konter die Anerkennung, weil er den Schützen im Abseits gesehen haben wollte. Im weiteren Verlauf blieben die Einheimischen überlegen, doch die SGM-Defensive hielt mit Kampf und Einsatzwillen gut dagegen. Richtig dramatisch wurden dann die Schlussminuten. In der 80. Minute unterlief der SGM im Strafraum ein Foulspiel, den anschließenden Strafstoß nutzen die Hausherren zum 1:2. Und es kam noch schlimmer: Nur drei Minuten später fand ein Schuss von der Strafraumgrenze mit Hilfe des Innenpfostens den Weg zum 2:2. Nun schienen die Sportfreunde im Vorteil zu sein, doch es sollte anders kommen. Nachdem Christian Villinger in der 87. Minute mit seinem 30-Meter-Freistoß am Torhüter scheiterte und in der 90. Minute die Gastgeber per Kopf beinahe ein Eigentor fabrizierten, bleib es Gabriel Boscher vorbehalten in der 91. Minute mit einem herrlichen Schuss in den Winkel sein Team mit 2:3 auf die Siegerstraße zu bringen. In den drei verbleibenden Minuten bis zum Abpfiff musste die SGM noch eine Schrecksekunde überstehen, als nach einem gegnerischen Eckball der anschließende Abschluss aus spitzem Winkel zum Glück nicht den Weg ins Tor fand.