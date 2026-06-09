SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - VfB Neuhütten 2:2 (1:2)

Obwohl es für beide Teams weder um Auf- oder Abstieg ging, war von Sommerkick nicht viel zu sehen. So
sahen die Zuschauer eine mit viel Einsatz geführte Partie, die in der ersten Halbzeit recht ausgeglichen gestaltet
wurde. Marcel Fröhlich brachte den VfB nach einem Eckball in Führung (8.), nur wenig später glichen die
Hausherren aus (17.). Patrick Köhler verfehlte knapp die erneute Führung, doch auch die Gastgeber hatten in
der munteren Begegnung ihre Chancen. Schließlich vertändelte die SGM das Leder beim Spielaufbau, Patrick
Köhler nahm in Co-Produktion mit Jean-Pierre Löffler das Geschenk zum 1:2 an (36.). Direkt vor dem
Seitenwechsel vergab Florian Fetzer eine dicke Gelegenheit zum 1:3.
Nach der Pause geriet der VfB durch eine Gelb-Rote Karte gegen Jean-Pierre Löffler früh in Unterzahl (54.).
Fortan agierte Neuhütten deutlich defensiver. Die Kochertäler waren nun die überlegene Mannschaft und liefen
immer wieder an. Neuhütten zeigte jedoch ein konzentriertes und umsichtiges Abwehrspiel und hielt weiterhin
den Vorsprung. Allerdings konnte man kaum für Entlastung sorgen und mit zunehmender Spielzeit wurde der
Druck der Hausherren immer größer. Der VfB zeigte zwar Moral und eine starke kämpferische Leistung, musste
in der 90. Minute aber doch noch den Ausgleich hinnehmen. Die Nachspielzeit überstand der VfB dann schadlos
und konnte mit diesem gewonnenen Punkt den sechsten Tabellenplatz endgültig absichern.