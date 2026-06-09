SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn - VfB Neuhütten 2:2 (1:2)

Obwohl es für beide Teams weder um Auf- oder Abstieg ging, war von Sommerkick nicht viel zu sehen. So

sahen die Zuschauer eine mit viel Einsatz geführte Partie, die in der ersten Halbzeit recht ausgeglichen gestaltet

wurde. Marcel Fröhlich brachte den VfB nach einem Eckball in Führung (8.), nur wenig später glichen die

Hausherren aus (17.). Patrick Köhler verfehlte knapp die erneute Führung, doch auch die Gastgeber hatten in

der munteren Begegnung ihre Chancen. Schließlich vertändelte die SGM das Leder beim Spielaufbau, Patrick

Köhler nahm in Co-Produktion mit Jean-Pierre Löffler das Geschenk zum 1:2 an (36.). Direkt vor dem

Seitenwechsel vergab Florian Fetzer eine dicke Gelegenheit zum 1:3.

Nach der Pause geriet der VfB durch eine Gelb-Rote Karte gegen Jean-Pierre Löffler früh in Unterzahl (54.).

Fortan agierte Neuhütten deutlich defensiver. Die Kochertäler waren nun die überlegene Mannschaft und liefen

immer wieder an. Neuhütten zeigte jedoch ein konzentriertes und umsichtiges Abwehrspiel und hielt weiterhin

den Vorsprung. Allerdings konnte man kaum für Entlastung sorgen und mit zunehmender Spielzeit wurde der

Druck der Hausherren immer größer. Der VfB zeigte zwar Moral und eine starke kämpferische Leistung, musste

in der 90. Minute aber doch noch den Ausgleich hinnehmen. Die Nachspielzeit überstand der VfB dann schadlos

und konnte mit diesem gewonnenen Punkt den sechsten Tabellenplatz endgültig absichern.