SGM siegt trotz Chancenwucher

Zu einem hochverdienten Sieg kam unsere Reserve am Donnerstag im Nachholspiel gegen den SV Kirchdorf, der bei besserer Chancenverwertung noch hätte deutlicher ausfallen können.

Die SGM hatte schon in der ersten halben Stunde mehrere Hochkaräter, die aber zum Teil kläglich vergeben wurden. Stattdessen musste man in der 30. Minute nach einem Konter das 0:1 hinnehmen. Doch kurz vor der Pause sorgte ein Doppelschlag doch noch für die Halbzeitführung. Zunächst gelang Jan Bögel in der 43. Minute der Ausgleich, dem Tobi Gümbel zwei Minuten später mit einem verwandelten Foulelfmeter das 2:1 folgen ließ. Der zweite Abschnitt verlief der wie der erste, doch wieder gelang das erste Tor den Gästen, diesmal mit einem zweifelhaften Foulelfmeter in der 51. Minute zum 2:2. Doch nur zwei Minuten später brachte der zur Pause eingewechselte Christoph Gümbel seine Elf wieder mit 3:2 in Front. Als Manuel Riedle mit dem 4:2 in der 75. Minute auf 4:2 stellte, schien das Spiel gelaufen. Doch wieder kamen die Gäste zurück und verkürzten in der 83. Minute auf 4:3. Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr, im Gegenteil: In der 89. Minute sorgte Christoph Gümbel mit seinem zweiten Treffer für den Endstand zum 5:3.