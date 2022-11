SGM siegt beim Tabellenführer!

SC Dahenfeld - SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 0:3 (0:2)

Am vergangenen Sonntag ging es zum Topspiel Erster gegen Zweiter nach Dahenfeld. Gegen das Überraschungsteam der bisherigen Saison wollte die SGM mit einem Sieg unbedingt selbst den Platz an der Sonne zurückerobern. Die Gastgeber hatten auf dem wunderschönen Rasenplatz zwar die erste gute Möglichkeit, die SGM war zunächst etwas verhalten, übernahm dann aber mehr und mehr das Kommando und war über weite Strecken der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Bereits in der neunten Minute konnte Benedikt Kuhne unsere Elf in Führung bringen und auch in der Folgezeit wurden mehrere gute Torchancen erspielt. Eine davon konnte Marvin Sieger in der 35. Minute zur verdienten 2:0-Halbzeitführung nutzen.