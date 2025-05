SGM siegreich im Derby

3:1-Erfolg gegen SSV Gaisbach

Schon in der 4. Spielminute hatte die SGM die erste große Möglichkeit. Nach einer Flanke von Cedric Preyer nahm in der Mitte Kim Foss den Ball direkt volley, verfehlte das Tor jedoch knapp. In den nächsten 15 Minuten fand die Partie hauptsächlich in den Mittelfeldreihen statt, die Spielanteile waren gleichmäßig verteilt. In der 25. Spielminute war Cedric Preyer zu überrascht, dass der Ball auf einmal einschussbereit vor ihm lag, daher verzog er knapp.

In der 31. Spielminute konnte Yannik Braun ein Solo von Matti Schmalzbauer gerade noch abfangen. Im Gegenzug hatte Kim Foss Pech mit einem Heber. In der 36. Spielminute ging die SGM mit 1:0 in Führung. Nach einer schönen Einzelaktion von Toni Papantoniou kam in 20 m Torentfernung Yannik Braun an den Ball und drosch diesen fulminant unter die Querlatte. 3 Minuten später rettete Jonas Foss im SGM-Tor per Fußabwehr gegen Matti Schmalzbauer. Die knappe Führung der Platzherren zur Pause war nicht unverdient. Nach dem Seitenwechsel zeigten beide Teams zuerst nichts Spektakuläres. Erst in der 58. Spielminute hatte Gaisbach die Möglichkeit zum Ausgleich, doch nach schönem Flankenlauf von Matti Schmalzbauer traf in der Mitte Njie Gibbi den Ball nicht voll.