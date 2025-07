SGM Schwenningen gewinnt dramatisches Finale beim Heuberg-Bära-Pokal

Mit einem knappen 1:0-Sieg im Endspiel gegen die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim hat sich die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten am heutigen Sonntag den Heuberg-Bära-Pokal 2025 gesichert. Drei intensive Tage mit 16 Spielen in zwei Gruppen und einer packenden Finalrunde gipfelten in einem umkämpften Schlusspunkt auf dem Rasen.