SGM Schörzingen/Zepfenhan wird Meister, der Trainer muss aber gehen

Mit dem Gewinn der Meisterschaft hatte zu Saisonbeginn niemand konkret gerechnet. „So einen Titelgewinn kann man ja nicht planen“, so Häring. Doch schon früh erkannte er das Potenzial seines Teams. „Mir war schnell bewusst, dass in der Mannschaft Potenzial steckt und wir wollten diesen Weg dann auch gehen.“ Das ursprüngliche Ziel war ein Platz unter den ersten drei – am Ende reichte es weit darüber hinaus.

Konstanz von Beginn an – und ein spielerischer Flow

Was folgte, war eine Saison mit Konstanz und Spielfreude. „Wir waren ja von Spieltag eins an der Spitze“, erklärt Dominic Häring. Die frühe Tabellenführung beflügelte das Team. „Da kamen wir in einen gewissen Flow hinein“, so der Trainer. Die technisch gut besetzte Mannschaft nutzte diesen Schwung und ließ sich bis zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft nicht mehr bremsen.

Offensive Wucht trifft auf defensive Stabilität

Die größten Stärken der SGM Schörzingen/Zepfenhan liegen in ihrer Balance. „Wir haben offensiv eine brutale Wucht, gepaart mit defensiver Stabilität“, so Dominic Häring. Diese Kombination erwies sich in der Liga als kaum zu stoppen: 87 erzielte Tore und nur 20 Gegentreffer in 22 Spielen sprechen für sich.

Zum Saisonfinale geht’s nach Malle

Die Freude über den Titel wird nicht nur auf dem Platz gefeiert. Nach dem letzten Saisonspiel steht eine gemeinsame Reise an. „Die Jungs werden am Morgen nach dem letzten Spiel für paar Tage nach Malle fliegen und dort nochmals alles geben“, sagt Häring. Der Aufstieg soll auch abseits des Spielfelds in vollen Zügen genossen werden.

Der Aufstieg ist fest eingeplant

Sportlich hat die SGM Schörzingen/Zepfenhan ihr Ziel erreicht – und wird die Früchte ihrer Arbeit ernten. „Natürlich, wir sind angetreten, um aufzusteigen. Dass es mit der Meisterschaft geklappt hat, umso schöner“, so Häring. Der Weg in die Kreisliga A ist damit geschafft.

Ungewisse Kaderplanung – und ein schmerzlicher Abschied

Wie es personell weitergeht, ist noch offen. „Zu Zu- und Abgängen weiß ich nicht Bescheid“, erklärt Dominic Häring. Eine klare Entscheidung steht aber fest – und sorgt für Wehmut: „Leider wurde entschieden, dass zur neuen Saison ein neuer Trainer installiert wird, was mich natürlich sehr schmerzt.“ Der Erfolgstrainer wird den Verein trotz des Titels verlassen müssen.

Eine Spielzeit voller Dominanz

Die SGM Schörzingen/Zepfenhan sicherte sich den Titel mit einer dominanten Bilanz: 20 Siege, ein Unentschieden, nur eine Niederlage. Mit 87:20 Toren und 61 Punkten ließ die Mannschaft die Konkurrenz weit hinter sich. Der SV Herrenzimmern folgt mit 46 Punkten auf Platz zwei, SG VfL Fluorn/SV Winzeln mit 44 Zählern auf Rang drei. Eine Leistung der SGM Schörzingen/Zepfenhan, die den Aufstieg ebenso verdient wie den ausgiebigen Jubel.