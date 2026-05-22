SGM Röthenbach/Heimenkirch II: "Eine tolle Geste"

Foto: SGM Röthenbach/Heimenkirch

Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison steht die SGM Röthenbach/Heimenkirch II vorzeitig als Meister der Kreisliga B6 Bodensee fest. Nach dem bitteren Abstieg im Vorjahr blieb die Mannschaft in der laufenden Spielzeit bislang ungeschlagen und distanzierte den Verfolger FC Lindenberg deutlich. Trainer Alexander Hengeler blickt auf emotionale Feierlichkeiten und richtet den Fokus bereits auf den Klassenerhalt in der neuen Liga.

Der vorzeitige Titelgewinn hat bei der Spielgemeinschaft große Emotionen freigesetzt. Nach dem entscheidenden Auswärtsspiel war der Jubel grenzenlos und die Freude über den Meilenstein riesig. „Die Feierlichkeiten begannen bereits nach dem Spiel in Wuchzenhofen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals beim FC Wuchzenhofen für den Kasten Bier und die Flasche Sekt bedanken. Eine tolle Geste“, berichtet Trainer Alexander Hengeler gegenüber FuPa erfreut über den sportlichen Sportsgeist des Gegners. Danach verlagerte sich die kollektive Party schnell in die Heimat: „Anschließend ging es nach Röthenbach in die Campari-Hütte, um ausgiebig weiterzufeiern, bis in die frühen Morgenstunden. Für manche noch länger.“

Der zweitplatzierte FC Lindenberg folgt mit 45 Punkten sowie einem Torverhältnis von 60:28 aus ebenfalls 20 Spielen, kann den Spitzenreiter aber nicht mehr einholen. Dabei war der Titel im Sommer nicht fest eingeplant. „Wir wollten schon von Anfang an oben mitspielen. Aber dass am Ende die Meisterschaft dabei rüberkommt und das bis dato ungeschlagen, damit konnten wir nicht rechnen“, gesteht Alexander Hengeler angesichts der unerwarteten Dominanz.

Ein Blick auf das aktuelle Klassement verdeutlicht die Vormachtstellung des frischgebackenen Meisters. Zwei Spieltage vor dem Saisonende weist die SGM Röthenbach/Heimenkirch II uneinholbare 54 Punkte aus 20 Partien auf. Mit einer makellosen Bilanz von 17 Siegen und drei Unentschieden bei keiner Niederlage und einem Torverhältnis von 73:24 dominiert das Team die Konkurrenz nach Belieben.

Ein starker Zusammenhalt nach dem bitteren Abstieg

Dass der direkte Wiederaufstieg derart souverän gelingen konnte, verdankt die Mannschaft einem engen Schulterschluss im gesamten Umfeld. Nach dem vorherigen Gang in die Kreisliga B war diese positive Entwicklung kein Selbstläufer, was den Erfolg emotional umso bedeutender macht. Alexander Hengeler hebt die tragenden Säulen des Triumphs hervor: „Der Zusammenhalt, angefangen von der Vorstandschaft über die Mannschaft bis hin zu unseren treuen Fans. Gerade nach dem vorherigen Abstieg ist so was nicht selbstverständlich.“

Auch sportlich und personell stimmen die Parameter: „Spielerisch muss man sagen, waren wir konstant und in dieser Saison auch durchschlagskräftig und in manchen Spielen haben wir auch das Quäntchen Glück gehabt, was man auch benötigt. Daneben auch die Möglichkeiten, Spieler aus der 1. Mannschaft von Heimenkirch im Kader zu haben. Eben auch unsere alte Garde von Spielern, die uns immer unterstützt haben. Vielen Dank auch dafür.“

Mit einer sattelfesten Defensive zur Meisterschaft

Neben der mannschaftlichen Geschlossenheit bildet die taktische Stabilität das unumstößliche Fundament für den vorzeitigen Titelgewinn. Die Statistik von nur 24 Gegentoren in 20 Begegnungen spricht eine deutliche Sprache und war der Schlüssel im Meisterschaftsrennen. Der Coach verweist dabei stolz auf eine altbewährte Sportweisheit, die sich im Saisonverlauf vollkommen bewahrheitet hat: „Man muss auch hier zuerst den Zusammenhalt der Mannschaft erwähnen. Spielerisch war es die starke Defensivleistung der ganzen Mannschaft. Ganz nach der Fußballweisheit: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. So war es definitiv bei uns.“

Hüttenzauber, Mallorca-Kurztrip und die Zusage für den Aufstieg

Nach den erfüllten Pflichten im harten Ligabetrieb steht für die Aufsteiger bald die verdiente Belohnung im Vordergrund, wobei sich die Mannschaft für die anstehenden Festivitäten aufteilt. „Einige fliegen nach Mallorca für einen Kurztrip und es geht noch auf eine Hütte“, verrät der Trainer die konkreten Pläne der Meistermannschaft für die kommenden Wochen. Das sportliche Recht, im kommenden Jahr eine Etage höher in der Kreisliga A anzutreten, wird die Spielgemeinschaft ohne jeden Zweifel wahrnehmen. Auf die Frage, ob man das Aufstiegsrecht wahrnehmen werde, entgegnet Alexander Hengeler kurz und voller Vorfreude: „Aber selbstverständlich.“