SGM Ringschnait und SGM Ummendorf lassen Punkte liegen

Im Spitzenspiel empfing der Tabellenführer FC Mengen den SV Sulmetingen. Es war das erwartet intensive Aufeinandertreffen zweier Top-Teams, in dem die Gastgeber ihre Vormachtstellung untermauerten. Den entscheidenden Moment der Partie markierte Max Schuler, der bereits in der 20. Minute das goldene Tor zum 1:0-Endstand erzielte. Trotz der knappen Führung demonstrierte der Spitzenreiter die nötige Ruhe und defensive Stabilität, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen und einen weiteren großen Schritt in Richtung Saisonziel zu gehen.

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Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen im Duell gegen den Aufsteiger. Die Vorentscheidung in dieser Begegnung fiel noch vor dem Pausenpfiff. Zunächst erzielte Robin Rauser in der 44. Minute das 1:0 für die Hausherren. Nur eine Zeigerumdrehung später erhöhte Alexander Hoch in der 45. Minute auf 2:0. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Alexander Hoch in der 51. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für den Endstand und ließ die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende endgültig verblassen.



Der TSV Kirchberg und der SF Hundersingen lieferten sich ein enges Spiel. Alexander Luppold traf in der 26. Minute zum 1:0, Jochen Gulde glich in der 40. Minute aus, Florian Schlager brachte Kirchberg in der 48. Minute erneut nach vorne, doch Eric Schwarz stellte praktisch im Gegenzug in der 49. Minute auf 2:2. So blieb es bei einem Zähler für beide Mannschaften im engen Mittelfeld. Kirchberg hat nun 41 Punkte und belegt Rang sieben, Hundersingen steht mit 39 Punkten auf Platz neun.

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Die SGM Blönried/Ebersbach hielt den favorisierten SV Sigmaringen die Null und erarbeitete sich damit einen Punkt, der im Abstiegskampf noch Bedeutung bekommen kann. Vor 100 Zuschauern unter der Leitung von Andreas Staiger aus Haisterkirch blieb die Partie ohne Tore. Blönried verbessert sich auf 18 Punkte, bleibt aber Sechzehnter, während Sigmaringen mit 41 Punkten auf Rang sechs stehen bleibt und eine Chance verpasst.

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Der SV Hohentengen hat seine gute Serie weiter ausgebaut. Kai Remensperger traf in der 12. Minute früh zur Führung, Manuel Sommer sorgte in der 73. Minute für die Entscheidung. Uttenweiler musste einen weitere Rückschlag hinnehmen und lässt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen. Hohentengen steht nun bei 44 Punkten auf Rang vier, Uttenweiler bleibt mit 32 Punkten Zwölfter.

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Dieses Spiel war ein offener Schlagabtausch, in dem der FV Rot zweimal zurückkam und am Ende doch wieder mit leeren Händen dastand. Max Wanner traf schon in der 1. Minute zum 0:1, Andrija Puljiz glich in der 30. Minute aus, David Freisinger stellte dann in der 35. Minute auf 1:2, Philipp Borner erhöhte in der 62. Minute auf 1:3. Ben Miller verkürzte in der 75. Minute und Muhammed Manneh gelang in der 80. Minute tatsächlich das 3:3. Doch nur eine Minute später sorgte Max Wanner in der 81. Minute für den Siegtreffer der Gäste. Steinhausen verbessert sich auf 31 Punkte und steht auf Rang 13, Rot bleibt mit 10 Punkten Letzter.

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Für die SG Ringschnait/Mittelbuch ist dieses Remis im Derby zu wenig, für die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach dagegen ein Punkt mit Gewicht. Frank Forstenhäusler brachte die Gäste in der 49. Minute mit 0:1 in Führung, ehe Manuel Münst in der 71. Minute per Handelfmeter zum 1:1 ausglich. Manuel Münst sah in der 86. Minute dann noch die Gelb-Rote Karte. Ringschnait steht mit 56 Punkten weiter auf Rang drei, Eberhardzell kommt auf 23 Punkte und rückt auf Platz 14 vor.

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Der VfB Gutenzell hat in Ertingen eine reife und am Ende deutliche Auswärtsleistung gezeigt. Andreas Höhn traf in der 38. Minute zum 0:1, nach der Roten Karte gegen Christian Schmid in der 42. Minute wegen einer Notbremse im Strafraum erhöhte Tobias Hochdorfer in der 43. Minute per Foulelfmeter auf 0:2. Kevin Rathgeber (78.) und Yanick Schraivogel (80.) schraubten das Ergebnis weiter hoch, ehe Laurin Birkhofer in der 87. Minute noch den 1:4-Anschlusstreffer erzielte. Gutenzell klettert auf 33 Punkte und Rang elf, Ertingen bleibt mit 23 Punkten Fünfzehnter.

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Es sah lange nach einem Heimsieg für den SV Ochsenhausen aus, doch die SGM Ummendorf/Fischbach fand in der Schlussminute noch eine Antwort. Christian Wiest traf in der 85. Minute zum 1:0 für die Gastgeber, ehe Stefan Grell in der 90. Minute den Ausgleich erzielte. Für Ochsenhausen ist dieses späte Gegentor ärgerlich, für Ummendorf ein Punkt, der im Rennen um Platz zwei hilft. Ochsenhausen steht mit 37 Punkten auf Rang zehn, Ummendorf mit 61 Punkten weiter auf Platz zwei.





