 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

SGM Ringschnait lässt den Rückstand zur Spitze schmelzen

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht,

von Timo Babic · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

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BZL Oberschwaben
BZL Neckar/Fils
BZL Donau/Iller
Bezirksliga Enz-Murr
BL Schwarzwald/Zoll.

In den Bezirksligen in Württemberg stehen auch in dieser Woche einige Nachholspiele auf dem Programm. FuPa gibt euch die Übersicht:

Bezirksliga Donau/Iller

Morgen, 18:00 Uhr
SC Türkgücü Ulm
SC Türkgücü UlmTürkgücü Ulm
SV Eggingen
SV EggingenEggingen
18:00live

Der Spitzenreiter bittet zum Nachholspiel: Absteiger und Primus Türkgücü Ulm erwartet den SV Eggingen. Die Hausherren haben bei einem Spiel weniger zwei Punkte Vorsprung auf die Verfolger. Eggingen steht aktuell im Mittelfeld auf dem achten Rang, hofft aber dennoch auf eine Überraschung.

Morgen, 18:00 Uhr
SV Offenhausen
SV OffenhausenSV Offenhausen
TSV Blaustein
TSV BlausteinBlaustein
18:00live

Im Nachholspiel beim SV Offenhausen hofft Schlusslicht Blaustein auf einen wichtigen Dreier. Die Gäste stehen mit zehn Punkten auf dem letzten Rang der Tabelle und können mit einem Sieg zwei Plätze gut machen. Offenhausen ist derzeit Neunter.

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Bezirksliga Enz/Murr

Morgen, 19:30 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
19:30live

Als Tabellenachter scheint der TASV Hessigheim im gesicherten Mittelfeld, doch bis zu einem voraussichtlichen Abstiegsrang sind es aktuell nur drei Punkte. Daher hoffen die Hausherren, dem Tabellenführer Germania Bietigheim ein Bein zu stellen und wichtige Punkte zu sammeln.

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Bezirksliga Neckar/Fils

Morgen, 19:30 Uhr
FV Plochingen
FV PlochingenFV Ploching.
TSV RSK Esslingen
TSV RSK EsslingenRSK Essling.
19:30

Abstiegskampf trifft auf Verfolgerfeld: Der FV Plochingen steht nach 19 Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz und will diesen mit einem Dreier gegen den TSV RSK Esslingen verlassen. Der Aufteiger ist aktuell Fünfter.

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Morgen, 19:30 Uhr
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
1. FC Donzdorf
1. FC DonzdorfFC Donzdorf
19:30

Punktgleich mit Tabellenführer FC Heiningen steht der SV Ebersbach/Fils vor dem Nachholspiel auf dem zweiten Rang. Ein Platz hinter dem SVE wartet der FC Donzdorf, der sich mit einem Dreier in Ebersbach an das Führungsduo nähern will.

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Bezirksliga Oberschwaben

Heute, 19:00 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
0
1
Abpfiff

Ein knappes 1:0 gab es beim Nachholspiel in Uttenweiler. Die SG Ringschnait setzte sich durch den Treffer von Patrick Rehm (17.) durch und verkürzte damit den Rückstand zum Führungsduo auf vier Punkte.

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Morgen, 18:30 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
18:30

Der SV Sulmetingen gastiert beim abstiegsbedrohten SV Steinhausen zum Nachholspiel. Sulmetingen ist als Siebter im Mittelfeld, während Steinhausen noch einige Punkte für den Ligaverbleib sammeln muss.

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Morgen, 18:30 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
18:30

Absteiger SV Hohentengen erwartet Aufsteiger FV Bad Saulgau. Die Hausherren sind Fünfter und können mit einem Sieg einen Platz gut machen. Die Gäste brauchen hingegen ein kleines Wunder, um als aktuell Vorletzter noch über den Strich zu springen.

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Morgen, 18:30 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
18:30

Abstiegskampf pur: Die SGM Blönried/Ebersbach kämpft im Abendspiel um enorm wichtige Punkte im Rennen um den Ligaverbleib. Derzeit ist der Rückstand zum Relegationsrang neun Punkte, doch auch die SG Ertingen (vier Punkte mehr) muss dringend Zähler sammeln.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Morgen, 19:00 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
19:00

Die Aufholjagd des TSV Straßberg geht weiter: Bei zwei Spielen in der Hinterhand hofft der Tabellenzweite weiter auf Tabellenführer Deißlingen aufzuholen. Die Hausherren stehen mit einem Punkt am Tabellenende und werden wohl in die Kreisliga zurückkehren.