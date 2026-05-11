SGM-Reserve feiert trotz Personalnot klaren 7:1-Kantersieg

Zu einem erneuten Kantersieg kam die Reserve gegen das Tabellenschlusslicht. Aufgrund zahlreicher personalausfällen musste man dabei im Spielsystem 9 vs 9 antreten. Jonas Villinger eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, dem Hannes Hebel drei Minuten später das 2:0 folgen ließ. Nach 25 Minuten verkürzten die Gäste auf 2:1 und trafen wenig später nur die Querlatte. Kurz vor de Pause sorgte manu Riedle mit zwei verwandelten Foulelfmetern für die beruhigende 4:1 Pausenführung. Im zweiten Abschnitt war die SGM klar überlegen, ließ aber zunächst weitere Großchancen liegen, ehe Hannes Hebel mit seinem zweiten Treffer in der 70. Minute das Resultat auf 5:1 stellte. Zwei Minuten später hatte der Gast mit einem weiteren Lattentreffer wieder Pech. Carlo Juros und Jan Boegel schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten noch auf 7:1.