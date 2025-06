SGM profitiert vom Flex-Modus

Im vom Gegner gewählten Flex-Modus (9 vs 9), gewann unsere „Zweite“ durch zwei Treffer von Hannes Hebel verdient mit 2:0 und ist damit auf den zweiten Platz vorgerückt, den es nun am letzten Spieltag zu verteidigen gilt. Unserer Reserve kam das 9 vs 9 Spiel gerade recht, konnte man doch selbst, wie bei der „Ersten“ auch, nur 11 Mann aufbieten. In einem unansehnlichen Spiel (wie es Flex-Spiele meistens sind) brachte Hannes sein Team nach knapp einer viertel Stunde in Führung. Der alles entscheidende Treffer gelang ihm dann in der 88. Minute.