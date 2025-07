SGM Owen/Unterlenningen trotzt allen Prognosen

Klassenerhalt als großer Erfolg Die SGM Owen/Unterlenningen hat in der Saison 2024/2025 ihr Ziel erreicht. Für viele galt das Team vor Beginn der Spielzeit in der Kreisliga A2 Neckar/Fils als klarer Abstiegskandidat. Umso höher ist die Leistung einzuschätzen, am Ende über dem Strich zu stehen. „Sehr zufrieden. Mit dem Klassenerhalt haben wir unser Saisonziel erreicht“, sagt Peter Müller, ehemaliger Spieler und weiterhin im Ehrenamt für den Verein aktiv.

Harte Arbeit statt Showprogramm

In der Vorbereitung auf die neue Saison verzichtet das Team bewusst auf große Events oder Auftritte. „Highlights gibt es keine. Solide, hart und ehrliche Arbeit sind das Wichtigste in dieser Phase für uns“, betont Müller. Die Fokussierung auf das Wesentliche sei ein zentraler Bestandteil der Vereinsphilosophie und zugleich Voraussetzung dafür, erneut in der Liga zu bestehen.

Kollektive Entwicklung statt Einzelruhm

Statt einzelner Glanzlichter hebt Müller die kollektive Weiterentwicklung hervor. Die Lernkurve des Teams sei spürbar gewesen – vor allem in der Anpassung an das Spielniveau der Liga. „Das Team hat Stück für Stück gelernt, sich an die Liga anzupassen“, stellt er fest. Diese Entwicklung sei nicht selbstverständlich und habe mit einem klaren Mentalitätswechsel zu tun: „Jeder Einzelne hat gemerkt, dass er mehr tun muss und sich in seiner Rolle voll in das Team einbringen muss, um unser Ziel zu erreichen.“