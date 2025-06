SGM Oppenweiler/Sulzbach und TSG Backnang nun als Spielgemeinschaft

Angesichts sinkender Spielerinnenzahlen und zunehmender Herausforderungen in der Kaderplanung schließen sich die beiden benachbarten Vereine SGM Oppenweiler/Sulzbach und TSG Backnang im Frauen- und Mädchenfußball zusammen. Ab der Saison 2025/2026 bilden sie eine Spielgemeinschaft, die mit drei aktiven Frauenteams sowie einer U17-Mannschaft an den Start geht. Ziel ist es, den Frauenfußball im Rems-Murr-Kreis zu stärken und nachhaltige Perspektiven zu schaffen. Dies teilt die SGM Oppenweiler/Sulzbach via Instagram mit.

Reaktion auf rückläufige Entwicklungen im Frauenfußball

Die gemeinsame Entscheidung ist eine direkte Antwort auf die sich zuspitzende Situation im regionalen Frauenfußball. Wie vielerorts sinkt auch im Rems-Murr-Kreis das Angebot an Frauen- und Mädchenmannschaften. Die Akquise neuer Spielerinnen sowie die Bindung bestehender Kader wird immer schwieriger. Der Zusammenschluss soll nun helfen, Kräfte zu bündeln, Ressourcen effizienter zu nutzen und allen aktiven Spielerinnen bessere Rahmenbedingungen zu bieten.

Drei Frauenteams in Verbands-, Regionen- und Bezirksliga

Die neue Spielgemeinschaft tritt zur kommenden Saison mit einem beachtlichen sportlichen Fundament an. Drei aktive Frauenmannschaften werden im Ligabetrieb vertreten sein: in der Verbandsliga, in der Regionenliga sowie in der Bezirksliga. Besonders in den unteren beiden Ligen erfolgt der Auftritt künftig unter dem gemeinsamen Namen der SGM Oppenweiler/Sulzbach und TSG Backnang. Auch die U17-Juniorinnen werden als Teil der Spielgemeinschaft geführt.