– Foto: Tobias Sellmaier

SGM Oppenweiler/Sulzbach mit siebtem Sieg in Serie 4:0 für Regionenliga-Fußballerinnen.

Die Fußballerinnen der SGM Oppenweiler/ Sulzbach haben die Spitzenposition in der Regionenliga behauptet. Das 4:0 im Heimspiel gegen den SV Horrheim war schon der siebte Sieg in Serie für die Murrtalerinnen. Sie liegen mit 27 Zählern dank des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen Tabellenzweiten aus Winnenden, der aber eine Begegnung in der Hinterhand hat.