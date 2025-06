SGM Oppenweiler/Sulzbach ist Vizemeister, SG Altheim holt den Titel

SpVgg Gammesfeld – FV 09 Nürtingen 1:5

Mit drei Treffern von Tamara Roca Lisa Parroto und einem insgesamt entschlossenen Auftritt setzte sich der FV 09 Nürtingen deutlich in Gammesfeld durch. Die Gäste legten in der 25. Minute durch Sofia Papadopoulou vor, ehe Tamara Roca Lisa Parroto (33.) und Nina Meixner (50.) auf 0:3 stellten. Melinda Haag konnte zwar in der 60. Minute für die SpVgg verkürzen, doch Nürtingen ließ sich nicht aus dem Takt bringen. In der 70. und 89. Minute sorgte Tamara Roca Lisa Parroto mit ihren Treffern zwei und drei für klare Verhältnisse.

SSG Ulm 99 – TSV Crailsheim 5:1

Ein Blitzstart brachte die SSG Ulm 99 früh auf die Siegerstraße. Chiara Rottler eröffnete bereits in der 3. Minute den Torreigen. Mery Novak (21.) und Nadine Mohring (39.) erhöhten noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel trafen Lena Schick (60.) und Jana Kösling (70.) zum 5:0. Lea Thumm gelang in der 76. Minute lediglich der Ehrentreffer für Crailsheim.

TSV Ottmarsheim – TSV Münchingen II 0:1

Ein früher Treffer entschied diese Partie. Maja Zadro brachte die Gäste aus Münchingen in der 12. Minute in Führung – es sollte der einzige Treffer bleiben. Ottmarsheim wehrte sich, fand aber kein Mittel gegen eine kompakte Abwehr der Gäste.

SV Hoffeld – SGM Oppenweiler/Sulzbach 0:3

Die SGM Oppenweiler/Sulzbach zeigte sich im Auswärtsspiel kaltschnäuzig. Malou Raynoschek brachte sie in der 20. Minute in Führung, nur drei Minuten später legte Ann-Katrin Renner zum 0:2 nach. Den Schlusspunkt setzte Temilola Awodumila in der 71. Minute – ein 3:0-Auswärtserfolg, der der SGM die Vizemeisterschaft bringt.

1. FC Normannia Gmünd – TV Jebenhausen 1:6

Der Meister TV Jebenhausen ließ in Gmünd keine Zweifel aufkommen. Nach einer torlosen Anfangsphase entwickelte sich ein einseitiges Spiel, in dem die Gäste am Ende sechsmal trafen. Der einzige Treffer der Gastgeberinnen konnte am klaren Ergebnis nichts mehr ändern.

TSV Heumaden – TSV Wendlingen 0:3

Sabrina Trampitsch wurde zur Matchwinnerin: In der 27. Minute brachte sie Wendlingen in Führung, und noch vor der Pause erhöhte sie auf 0:2. In der Schlussphase stellte Sina Frank mit dem 0:3 in der 87. Minute den Endstand her.