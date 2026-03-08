SGM Oppenweiler/Sulzbach gewinnt Spektakel, SV Eutingen triumphiert

SG Altheim – SV Eutingen 2:6

In Altheim erlebten die Zuschauer eine erste Halbzeit, die einer regelrechten Machtdemonstration der Gäste aus Eutingen glich. Mit einer beeindruckenden Offensivwucht überrollte der SV Eutingen die Heimelf förmlich: Julia Chrzanowski (17.) eröffnete den Torreigen, bevor Lene Berner (25., 45.) und Jana Rinderknecht (26., 30.) mit leidenschaftlichen Doppelschlägen für eine schier uneinholbare 5:0-Pausenführung sorgten. Altheim bewies nach dem Seitenwechsel jedoch ein riesiges Kämpferherz und gab sich trotz des massiven Rückstands nicht auf. Chantal Fath (62., 72.) belohnte diesen unermüdlichen Einsatz mit zwei Treffern und hauchte ihrer Mannschaft wieder Leben ein. In der Schlussphase ließ Eutingen jedoch nichts mehr anbrennen und Monique Heine (80.) sorgte für den Endstand.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Frommern 5:3

Was für ein hochemotionaler Schlagabtausch, der die Zuschauer völlig atemlos zurückließ! Von Beginn an schenkten sich beide Teams keinen Zentimeter Boden. Frommern startete durch Nele Villing (8.) schwungvoll, doch Charlette Sittner (12.) antwortete für die SGM postwendend. Auch die erneute Führung durch Villing (18.) glich Sina Baßler (32.) noch vor der Pause mit viel Leidenschaft aus. Im zweiten Durchgang mobilisierte Oppenweiler/Sulzbach ungeahnte Kräfte: Malou Raynoschek (71.) und Johanna Schumm (74.) sorgten mit einem furiosen Doppelschlag für grenzenlosen Jubel. Zwar machte Nele Villing (77.) mit ihrem dritten Treffer des Tages die Partie noch einmal richtig spannend, doch die SGM behielt in der hitzigen Schlussphase die Nerven. Ilirjana Musliu (88.) setzte schließlich den emotionalen Schlusspunkt unter dieses torreiche Spektakel.