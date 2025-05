SGM Oppenweiler/Sulzbach dreht auf, Spvgg Berneck-Zwerenberg top

SV Granheim – TSV Sondelfingen 2:2

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlug Julia Schmidt in der 55. Minute für Granheim zu, ehe Sarah Schmid elf Minuten später auf 2:0 erhöhte. Doch Sondelfingen kämpfte sich mit viel Moral zurück: Louisa Teufel verkürzte in der 80. Minute, und nur fünf Minuten später stellte Anna Grüninger mit dem 2:2 den Ausgleich her – ein Punkt, der sich fast wie ein Sieg anfühlte.

TSV Albeck – SV Mietingen 3:2

Selina Rittlinger brachte Albeck früh in Führung (10.), Sarah Stumpf legte in der 30. Minute nach. Mietingen antwortete postwendend durch Leonie Birk (35.), doch erneut Rittlinger war es, die in der 60. Minute das 3:1 markierte. Kerstin Linder verkürzte in der 80. Minute auf 3:2, doch der TSV Albeck brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – Sportgemeinschaft Öpfingen 5:0

Ein echtes Offensivfeuerwerk zündete Berneck-Zwerenberg: Bereits in der 2. Minute eröffnete Alicia Roller, ehe Jana Rutz per Foulelfmeter in der 54. Minute erhöhte. Roller traf erneut in der 72. Minute, Romina Schindler machte in der 87. das 4:0, und in der Nachspielzeit setzte Anna Knepper mit dem 5:0 den Schlusspunkt in einem starken Auftritt der Gastgeberinnen.

TSV Lustnau – SG Altheim 0:2

Effizient und defensiv stabil – so präsentierte sich Altheim in Lustnau. Tülay Schach sorgte in der 39. Minute für das 0:1, Julia Becker machte mit dem 0:2 in der 68. alles klar.

FC Blau-Weiß Bellamont – SV Oberreichenbach 2:0

Doppeltorschützin Kerstin Schneider avancierte zur Matchwinnerin: Erst traf sie in der 15. Minute zur Führung, dann legte sie in der 36. Minute das beruhigende 2:0 nach. Oberreichenbach fand offensiv kaum Antworten.

SC Unterzeil-Reichenhofen – SV Deuchelried 0:2

Nach zähem Ringen schlug Aliza Zuber in der 55. Minute zu und brachte Deuchelried in Front. In der Schlussphase besorgte Lina Hertkorn in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 0:2-Auswärtssieg.

