SGM Nusplingen/Obernheim: "Es war eine lange Nacht"

Foto: SGM Nusplingen/Obernheim

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison ist der SGM Nusplingen/Obernheim der Titel in der Kreisliga A3 Schwarzwald/Zollern nicht mehr zu nehmen. Nach einer dominanten Spielzeit, die vor allem durch eine starke Vorrunde geprägt war, krönt sich das Team von Trainer Enrico Sisto zum Meister. Mit einer stabilen Defensive und einer Offensivleistung von über 80 Toren distanzierte die Spielgemeinschaft den Verfolger SV Böttingen entscheidend und nimmt das Aufstiegsrecht für die kommende Spielzeit wahr.

Die Erleichterung und Freude im Lager der SGM Nusplingen/Obernheim waren greifbar, als der Titelgewinn vorzeitig feststand. Nach intensiven Monaten der Arbeit feierte die Mannschaft den Erfolg gebührend. „Es war eine lange Nacht. Aber die große Party kommt dann erst bei der Wimpelübergabe“, blickt Trainer Enrico Sisto gegenüber FuPa auf die ersten Feierlichkeiten zurück. Mit aktuell 53 Punkten aus 21 Spielen ist die Spielgemeinschaft uneinholbar an der Tabellenspitze enteilt, da der Verfolger SV Böttingen bei 23 absolvierten Partien lediglich 48 Zähler aufweist.

Die geplante Rückkehr in das Oberhaus

Der sportliche Erfolg ist das Ergebnis einer klaren Vision, die sich die Mannschaft bereits vor der ersten Spielminute auferlegt hatte. Nach dem vorherigen Abstieg stand der Blick fest nach vorne gerichtet. „Eine Meisterschaft kann man natürlich nicht planen, aber es war von Anfang an unser Ziel, in die Bezirksliga zurückzukehren“, betont Enrico Sisto die Entschlossenheit seiner Truppe. Das Aufstiegsrecht wird die SGM in der neuen Spielzeit ohne Zögern wahrnehmen, wie der Coach bekräftigt: „Natürlich werden wir es annehmen, deshalb spielen wir Fußball.“

Der Grundstein in einer starken Vorrunde

Der Weg zum Titel zeichnete sich durch eine enorme Konstanz im ersten Saisonabschnitt aus, in dem sich die Mannschaft ein komfortables Punktepolster erarbeitete. Dieses Fundament erwies sich in der zweiten Saisonhälfte als entscheidend, als die Leichtigkeit phasenweise verloren ging. Enrico Sisto analysiert den Saisonverlauf kritisch, aber zufrieden: „Den Grundstein legten wir in der Vorrunde, wir konnten uns ein gutes Polster erarbeiten. In der Rückrunde hatten wir in einigen Spielen unsere Probleme, aber wie so oft gewinnt man dann die Spiele, wenn man vorne steht.“

Breite im Kader und offensive Durchschlagskraft

Die sportlichen Statistiken unterstreichen die Vormachtstellung des Meisters eindrucksvoll. Mit 17 Siegen, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen präsentierte sich die SGM als das konstanteste Team der Liga. Neben einer sattelfesten Abwehr gab vor allem die Angriffsreihe den Ausschlag. „Wir haben eine sehr gute Trainingsbeteiligung und einen breiten Kader. Stehen defensiv stabil, und mit über 80 geschossenen Toren sind wir natürlich in dieser Liga schwer zu schlagen“, so der Trainer über die Qualitäten seines Teams, das bei einem Torverhältnis von 83:18 steht.

Fokus auf die zweite Mannschaft statt Reisepläne

Während andere Vereine nach dem Titelgewinn bereits die Koffer packen, herrscht in Nusplingen und Obernheim diesbezüglich noch Zurückhaltung. Der Fokus liegt zunächst auf den verbleibenden Aufgaben. „Mir ist nichts bekannt. Wir wollen jetzt erst mal noch unsere zweite Mannschaft über die Ziellinie bringen, und dann schauen wir mal“, erklärt Enrico Sisto sachlich angesichts potenzieller Pläne für eine gemeinsame Abschlussfahrt.

Personeller Umbruch im Meisterschaftskader

Hinter den Kulissen laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren, da das Gesicht der Mannschaft im Sommer spürbare Veränderungen erfahren wird. Mehrere Akteure werden den Verein verlassen. „Martin Siber und Erik Iacobello (SV Egesheim) und Sebastian Moser (Zimmern ob Rottweil) werden uns nach der Saison verlassen. Simon Hertel will kürzer treten“, verkündet der Coach die Abgänge. Auf der Habenseite gibt es jedoch ebenfalls feste Zusagen: „Marco Lehr kehrt vom SV Egesheim zurück und sechs Spieler rücken aus der A-Jugend in den aktiven Bereich. Mit dem einen oder anderen Spieler sind wir noch in Gesprächen.“

Mit Demut und Realismus in die Bezirksliga

Für die kommende Saison 2026/2027 richtet der Verein den Blick realistisch auf die neue Umgebung. Die Erwartungen an das Abenteuer Bezirksliga sind von großem Respekt geprägt, da sich die Spielklasse in den vergangenen Jahren verändert hat. Enrico Sisto gibt daher eine klare und bodenständige Marschroute vor: „Als Aufsteiger ist unser Ziel natürlich der Klassenerhalt. Die Bezirksliga ist inzwischen eine andere geworden. Uns ist bewusst, was auf uns zukommen wird.“