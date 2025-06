SGM-Notelf chancenlos

Nachdem verletzungs- und festivalbedingt schon zahlreiche Spieler ausfielen, musste die SGM kurzfristig auch noch auf Spielertrainer Daniel Biechele verzichten, allerdings aus erfreulichem Grund: Er wurde am Spieltag ein zweites Mal Papa. Ihm und seiner Frau gratulieren wir ganz herzlich zu ihrem Sohn Rudi!

Die SGM Tannheim/Aitrach bedankt sich bei allen, die im abgelaufenen Jahr in irgendeiner Weise mitgeholfen haben die Spielrunde abzuwickeln. Die Teams gehen nun in die (kurze) Sommerpause, denn schon am 10. Juli beginnt man wieder mit dem Training und die Vorbereitung auf die neue Saison.