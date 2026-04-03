SGM NordHeimHausen im 10:0-Torrausch, TSV Kupferzell siegt spät

Kreisliga A3:

TSV Dörzbach/Klepsau – TV Niederstetten 3:0

In Dörzbach erlebten die 110 Zuschauer eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel so richtig zum Leben erwachte. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Niederstetten noch gut mithalten konnte, brach Simon Köder in der 48. Minute den Bann und brachte den TSV hochemotional in Führung. Niederstetten versuchte zwar, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive der Hausherren stand felsenfest. In der Schlussphase sorgten die Walz-Brüder für die endgültige Entscheidung: Zunächst erhöhte Kevin Walz in der 76. Minute auf 2:0, bevor Nico Walz nur vier Minuten später in der 80. Minute den Deckel zum 3:0-Heimsieg draufmachte.

TSG Verrenberg – 1. FC Igersheim 2:1

Ein wahres Blitz-Spektakel bekamen die 100 Zuschauer in Verrenberg geboten, wobei die gesamte Entscheidung innerhalb von nur vier Minuten fiel. Die Gäste aus Igersheim gingen zunächst hochemotional durch Marvin Sauer in der 34. Minute in Führung und wähnten sich auf dem richtigen Weg. Doch die Antwort der TSG folgte postwendend und gnadenlos: Nur sechzig Sekunden später glich Fabian Debernitz in der 35. Minute aus. Bevor sich Igersheim neu sortieren konnte, drehte Sven Roßberg in der 38. Minute die Partie komplett zum 2:1. In der restlichen Spielzeit verteidigte Verrenberg den Vorsprung mit viel Leidenschaft und sicherte sich so die drei Punkte.

SG Taubertal/Röttingen – FC Creglingen 4:1

Die SG Taubertal/Röttingen bewies gegen den FC Creglingen enorme Nehmerqualitäten. Die Gäste starteten druckvoll und gingen bereits in der 17. Minute durch einen von Justus Gerlinger verwandelten Foulelfmeter in Führung. Die Spielgemeinschaft schüttelte sich jedoch kurz und schlug zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt zurück, als Lukas Gundermann in der 45. Minute den Ausgleich markierte. Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Hausherren: Bastian Landwehr brachte sein Team in der 57. Minute hochemotional in Front, bevor Ben Vogel in der 67. Minute auf 3:1 erhöhte. Den Schlusspunkt unter die einseitige zweite Hälfte setzte erneut Bastian Landwehr in der 88. Minute mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.

TSV Kupferzell – SC Amrichshausen 2:1

In Kupferzell sahen die Fans ein Duell, das bis zur letzten Minute hochemotional und spannend blieb. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 14. Minute durch Moritz Jakesch mit 1:0 in Führung. Amrichshausen gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte sich im zweiten Durchgang zurück in die Begegnung, was in der 71. Minute durch den Ausgleichstreffer von Peter Kempf belohnt wurde. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug der TSV Kupferzell noch einmal eiskalt zu: Maximilian Buck markierte in der 88. Minute den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand.