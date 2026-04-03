SGM NordHeimHausen im 10:0-Torrausch, TSV Kupferzell siegt spät

Kreisliga A1:
SGM NordHeimHausen – GSV Eibensbach 10:0
Was für eine Machtdemonstration! Die SGM NordHeimHausen kannte gegen den GSV Eibensbach keine Gnade und schickte die Gäste mit einer 10:0-Packung nach Hause. Die Partie begann hochemotional mit einem Blitzstart, als Liam Croneiss bereits in der 1. Minute zur Führung traf. Danach übernahm Louis Conte das Kommando und erhöhte in der 9. sowie der 28. Minute auf 3:0. Noch vor der Pause schraubten Can Luca Retzbach (36. Minute) und Enrique Mora (41. Minute) das Ergebnis auf 5:0 hoch. Auch nach dem Seitenwechsel ließ die Torwut nicht nach: Tim Jäger (50. Minute), Timo Sobol (55. Minute) und Alexander Eberwein (59. Minute) machten das Resultat achtstellig. In der Schlussphase krönte Can Luca Retzbach seine Leistung mit seinem zweiten Treffer in der 61. Minute, bevor Louis Conte in der 76. Minute mit seinem dritten Tor des Tages den zweistelligen Endstand perfekt machte.
SV Schluchtern – SV Leingarten 5:1
Vor einer tollen Kulisse von 150 Zuschauern lieferte der SV Schluchtern eine souveräne Vorstellung ab. Den Grundstein legte Soner Bostan bereits in der 8. Minute mit dem 1:0. Danach wurde es zur großen Show von Michele Varallo, der die Gäste-Abwehr fast im Alleingang zerlegte. Zunächst verwandelte er in der 22. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0, bevor er hochemotional kurz nach dem Wiederanpfiff in der 49. Minute und erneut in der 59. Minute seinen Hattrick zum 4:0 vollendete. Moritz Frank schraubte das Ergebnis in der 64. Minute sogar auf 5:0 hoch, ehe der SV Leingarten durch Max Bilienis in der 78. Minute zumindest noch den Ehrtreffer zum 5:1-Endstand markieren konnte.
TGV Dürrenzimmern – Sportfreunde Lauffen II 2:1
In Dürrenzimmern sahen die 75 Zuschauer ein echtes Charakterspiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Zunächst schockten die Sportfreunde aus Lauffen die Hausherren, als Andriko Eder in der 23. Minute zur Führung traf. Doch der TGV bewies hochemotional Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung: Mats Zetzsche gelang in der 39. Minute der wichtige Ausgleich zum Pausenstand. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine Zitterpartie, in der beide Teams den Sieg suchten. Als sich bereits alle mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, brachen in der 90. Minute alle Dämme: Venio Römer markierte den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1 und sicherte seinem Team damit in letzter Sekunde die drei Punkte.
Spvgg Heinriet – SGM MassenbachHausen 0:6
Über eine Stunde lang hielt die Spvgg Heinriet tapfer dagegen, doch dann rollte eine Lawine der SGM MassenbachHausen über sie hinweg. Yannik Lieberherr brach in der 65. Minute den Bann, was eine furiose Schlussphase einläutete. Beat Fischer wurde zum alles überragenden Akteur, als er in der 68. Minute auf 0:2 erhöhte. Nur drei Minuten später unterlief Maik Ferreira (71. Minute) ein unglückliches Eigentor, bevor erneut Beat Fischer in der 74. Minute zum 0:4 traf. Heinriet brach nun komplett auseinander, was Kimi Eberling in der 77. Minute zum 0:5 nutzte. Den hochemotionalen Schlusspunkt setzte abermals Beat Fischer in der 88. Minute, der mit seinem dritten Treffer den deutlichen 0:6-Auswärtssieg besiegelte.
VfL Brackenheim – SC Ilsfeld 4:1
Der VfL Brackenheim durfte sich über einen Start nach Maß freuen, als Yannick Fackler bereits in der 1. Minute ein unglückliches Eigentor zur Brackenheimer Führung unterlief. Die Hausherren nutzten diesen Schwung hochemotional aus und stellten noch vor der Pause durch Yassin Barini (30. Minute) und Sercan Agargün (37. Minute) die Weichen auf 3:0. Im zweiten Durchgang keimte bei Ilsfeld kurzzeitig Hoffnung auf, als Daniel Stoldt in der 62. Minute den Anschlusstreffer zum 3:1 markierte. Doch der VfL blieb konzentriert und ließ nichts mehr anbrennen: Kowan Genc sorgte in der 72. Minute mit dem Treffer zum 4:1 für die endgültige Entscheidung und den Heimsieg.