SGM Neudenau/Siglingen - VfB Neuhütten 1:3 (1:2)

Nach einer kurzen Abtastphase erlangte der VfB die Spielkontrolle. Das Geschehen verlagerte sich immer mehr

in die Neudenauer Hälfte, doch vor dem Gehäuse fehlte dem VfB die letzte Präzision um richtig gefährlich zu

werden. So brauchte es nach einem Foul an Jean-Pierre Löffler einen Foulelfmeter um in Führung zu gehen.

Diesen verwandelte Marvin Lang zum 0:1 (27.). Doch mit dem ersten nennenswerten Angriff kamen die

Hausherren schnell zum Ausgleich (30.). Nun kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel, während der VfB

etwas den Faden verlor. Dann aber schlug der VfB noch vor der Halbzeit erneut zu: nach einer tollen Vorarbeit

von Luca Hammel traf Jean-Pierre Löffler zum 1:2 (42.).

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie. Die Mannschaften beharkten sich zumeist

im Mittelfeld, die ganz großen Gelegenheiten blieben weitestgehend aus. Beide Teams hatten zwei gefährliche

Distanzschüsse zu verzeichnen. Für den VfB scheiterte Luca Hammel mit einem Freistoß am Torhüter, ein

Schuss von Till Kettner touchierte die Latte. Erst in der Nachspielzeit gelang dem VfB das 1:3: Jean-Pierre

Löffler setzte sich vehement gegen seinen Gegenspieler durch, Luca Hammel verwertete aus kurzer Distanz die

Hereingabe.

Mit diesem Auswärtssieg hat sich der VfB vorerst in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt.