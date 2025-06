SGM Neckartal, Spvgg Freudenstadt und SGM Vöhringen jubeln

Kompliment an Gastgeber Spvgg Berneck-Zwerenberg – Kompliment an die Finalteilnehmer – Kompliment an die Schiedsrichterteams – Kompliment auch an die Organisatoren der Bezirksjugendleitung mit Bezirksjugendleiter Rudolf Kittel und seinem Bezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann: Der Finaltag der NSW-Fußballjugend hätte gar nicht viel besser laufen können. Ausnahmslos spannende Spiele sahen die vielen Zuschauer beim insgesamt über achtstündigen Event.