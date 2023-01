SGM Muttensweiler/Hochdorf überrascht am ersten Turniertag Hallenkreismeisterschaften Biberach - 1. Tag

Wie immer wurde die Mannschaft von zahlreichen Fans in der Halle unterstützt die auch ordentlich Stimmung machten. Insgesamt war die BSZ-Halle am Morgen schon voll besetzt, was auch zeigt das die Zuschauer nach wie vor große Interesse am Hallenfußball in Biberach haben.

SGM Torhüter Florian Fritzenschaf (28) zeigte einige gute Paraden und war auch maßgeblich an diesen guten Ergebnissen beteiligt.

Trainer Oliver Schwarz dürfte mit der Leistung der SGM sehr zufrieden sein und teilte der Schwäbischen Zeitung auch mit das er mit seiner Mannschaft in die Bezirkliga aufsteigen möchte. Gleich nach der Winterpause stehen zwei richtungsweisende Spiele gegen die SG Tannheim/Aitrach und den SV Winnterstettenstadt in der Kreisliga A1 an.



Es qualifizierten sich heute auch folgende Mannschafte für die Zwischenrunde am Sonntag 08.01.23: SV Mietingen, FV Bad Schussenried I, SF Schwendi, SV Schemmerhofen, FV Olympia Laupheim, FV Biberach und FC Inter Laupheim



Alle Ergebnisse des Turniers gibt es hier: https://www.fupa.net/cup/-hallenkreismeisterschaft-riss-2015/matches



Am Sa. 07.01. geht es mit den nächsten Gruppenspielen ab 10:00 Uhr weiter, unter anderem greifen dann auch der SV Reinstetten, der SV Ochsenhausen und der TSV Riedlingen ins Turniergeschehen ein.



Die Zwischenrunde beginnt dann am Sonntag 08.01. ab 09:30 Uhr.





Eine kleine Bildergalerie zum ersten Turniertag gibt es hier: https://www.fupa.net/photos/hallenkreismeisterschaft-landkreis-biberach-22-23-424169#9