SGM Muttensweiler/Hochdorf - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 7:1



Paul Britsch sorgte in der 19. Minute für die Führung, nur weitere vier Minuten später schloss Leo Gnandt einen schön vorgetragen Angriff zum 2:0 ab. In der Folge verpasste es die Heimmannschaft mehrmals die Führung weiter auszubauen, unter anderem scheiterte man an Gästekeeper Felix Wohlhüter mit einem Foulelfmeter. Nach dem Seitenwechsel schaltete die Heimelf etwas früh in den Verwaltungsmodus, und den Gästen gehörten die Anfangsminuten des zweiten Durchgangs. Doch nach dem Anschlusstreffer durch Jason Natterer (56.), schaltete Muttensweiler/Hochdorf wieder einen Gang hoch und antwortete mit Toren von Leo Gnandt (58.), Louis Ruß (65.) und einem Traumtor von David Braun (68.). In der Schlussphase gelang es den beiden Jokern Sascha Hepp und Noah Richter den Kantersieg gar noch auf 7:1 auszubauen.

Ein über 90 Minuten gesehen auch in dieser Höhe verdienter Sieg unserer Elf. Mit diesem Erfolg, schließt man die Vorrunde auf einem guten dritten Platz ab und hält den Anschluss zum Aufstiegsfavoriten Wacker Biberach und der Zweitplatzierten SGM Tannheim/Aitrach.

Am kommenden Sonntag wartet in Muttensweiler mit der LJG Unterschwarzach bereits der erste Gegner der Rückrunde. Gegen den aktuell Tabellen Drittletzten verlor man das Hinspiel, unsere Elf sollte also gewarnt sein.