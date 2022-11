SGM Muttensweiler/Hochdorf - LJG Unterschwarzach 4:1

Dennoch vermochte es die Heimelf nicht, weiterhin Druck auf den bereits angeschlagenen Gegner auszuüben. Vielmehr wechselte die Heimelf viel zu früh in den Verwaltungsmodus. Dies wurde in der 36. Minute durch ein erzwungenes Eigentor bestraft. Wenige Minuten später vergaben die Gäste fahrlässig den Ausgleichstreffer. Im Gegenzug scheiterte noch vor der Halbzeit Leo Gnandt mit einem Kopfball am Aluminium. Mit dem knappen Vorsprung für die SGM Muttensweiler-Hochdorf ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte war dann von vielen unnötigen Ballverlusten und Zweikämpfen geprägt. Von dem tabellarischen Unterschied beider Mannschaften war ab diesem Zeitpunkt auch nichts mehr zu sehen. Die Heimmannschaft verursachte viel zu viele unnötige Fouls in Strafraumnähe, woraus der Gast aber kein Kapital schlagen konnte. Es waren bereits schon 80 Minuten gespielt, als David Braun mit seinem Abschluss an der Latte scheiterte. In den Schlussminuten versuchte die LJG noch alles um zum Ausgleich zu kommen. Daraus ergaben sich nun Räume für die Gastgeber. Nach tollem Zuspiel von Sascha Hepp ließ sich Edeljoker Marius Zeh in der 88. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum erlösenden 3:1 für die SGM. Für das 4:1 zugunsten der Gastgeber sorgte dann kurz vor Schluss Manuel Persterer , wiederrum nach toller Vorarbeit von Sascha Hepp. Am Schluss fuhr die SGM gegen die LJG vor allem in dieser Höhe einen sehr schmeichelhaften Sieg ein.

Seit nunmehr fünf Begegnungen ist die SGM ungeschlagen und konnte sich zusammen mit FC Wacker Biberach, SGM Tannheim/Aitrach und dem SV Erolzheim etwas von den weiteren Verfolgern absetzen.

Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2022 tritt die die SGM Muttensweiler-Hochdorf bei der Zweitvertretung des FV Biberach an (Samstag, 14:30 Uhr).