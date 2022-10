SGM Muttensweiler/Hochdorf - FC Wacker Biberach 2:1

Im Spitzenspiel des 11. Spieltags war die Anfangsphase zunächst ausgeglichen. Danach übernahm die Heimelf mehr und mehr das Kommando und drückte die Gästemannschaft zunehmend in die eigene Hälfte. Aus einer Reihe von Eckbällen konnte die Heimmannschaft zunächst kein Kapital schlagen. In der 25. Minute verlagerte Kapitän Nico Siegler bei einem Freistoß den Ball auf die rechte Seite. Den Flugball nahm Paul Britsch auf Höhe der Strafraumkante direkt nach innen an und sein Abschluss ins kurze Eck konnte der Torwart nicht mehr abwehren. Mit der Führung im Rücken verwaltete die SGM das Ergebnis ohne weitere Höhepunkte in die Halbzeit.

Im zweiten Spielabschnitt war die Anfangsphase zunächst ausgeglichen. Die Heimelf wirkte aber in den entscheidenden Zweikämpfen entschlossener als der Tabellenführer und nach schöner Ablage von Noah Richter konnte erneut Paul Britsch in der 57 Minute zum verdienten 2:0 abschließen. Aber nur 3 Minuten später konnte Tim Scherff von ca. 20 Metern sehenswert und unhaltbar zum 2:1 für die Gäste verkürzen. In der 65. Minute hätte Fabian Fels nach einer Flanke das 3:1 per Kopf erzielen müssen. Diese vergebene Chance war dann wie eine Initialzündung für Wacker Biberach. Die Gästemannschaft investierte dann immer mehr um zum Ausgleichstreffer zu kommen. Die Heimelf verteidigte aber entschlossen und verspielte zum Teil mehrere Konterchancen leichtfertig.

So blieb es bis zum Schluss spannend. Dennoch verdiente sich die SGM über 90 Minuten gesehen die 3 Punkte und behält so den Anschluss an die Spitzengruppe.