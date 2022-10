– Foto: Andreas Santner

SGM Muttensweiler/ Hochdorf empfängt Tabellenführer Wacker Biberach

Am heutigen Freitag ist der Tabellenerste FC Wacker Biberach bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf zu Gast, Anpfiff ist um 19:00 Uhr. Einige Zuschauer könnten bei diesem Flutlichtspiel anwesend sein, auch wenn das Wetter heute nicht ganz mitmacht.





Für die SGM läuft die Saison bisher noch nicht ganz wie gewünscht, in 10 Spielen gab es vier Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es gegen den FC Bellamont einen 3:1-Sieg, daran möchte die Mannschaft von Trainer Oliver Schwarz anknüpfen. Durch einen Sieg könnte Muttensweiler sogar bis auf drei Punkte an den Ligaprimus Wacker Biberach heranrücken, es ist also durchaus eine richtungsweisende Partie.



Für den neuen Trainer Marco Liebmann beim FC Wacker Biberach ist es das zweite Spiel, nachdem der Einstand gegen den SV Kirchdorf mit einem 3:0 Sieg geglückt ist. Bei Wacker stehen nach 10 Spielen 22 Punkte auf dem Konto (7 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen). Das Saisonziel soll dieses Jahr der Aufstieg sein, es lauern in der Tabelle dahinter jedoch der punktgleiche starke Aufsteiger SG Tannheim/ Aitrach sowie auch der BSC Berkheim (5 Punkte Rückstand). Spannung ist für die nächsten Wochen garantiert.