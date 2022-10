SGM mit wichtigem Heimsieg

1:0-Erfolg gegen kampfstarke Gaildorfer

Die Partie war vom Anpfiff weg auf Betriebstemperatur, denn bereits in der 3. Spielminute musste Gästetorhüter Koukaras einen scharf getretenen Freistoß aus 20 Metern von Jannis Weisler zur Ecke parieren. In der 14. Spielminute musste Max Wassmer im 1 gegen 1 gegen den durchgebrochene Luca Strenger klären. In der 28. Spielminute zog Yannik Braun aus 18 Metern ab, doch der Ball ging knapp am kurzen Eck vorbei.

Die Platzherren hatten zwar leichte Vorteile, ein konstruktives Spiel ließen jedoch beide Teams vermissen. Die größte Chance bis dahin hatte Yannik Braun mit einem Kopfball nach schöner Hereingabe von Niklas Renner, allerdings verfehlte er das Tor freistehend. Folglich blieb es beim torlosen Unentschieden zur Halbzeit.

4 Minuten nach dem Seitenwechsel ging die SGM mit 1:0 in Führung. Nach schönem Flankenlauf von Niklas Renner war in der Mitte Cedrik Preyer zur Stelle und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Eine Minute später musste Max Wassmer per Fußabwehr die knappe Führung retten. Wiederum nur wenige Zeigerumdrehungen später scheiterte auf der anderen Seite Niklas Renner und Yannik Braun nur knapp. In der 65. Spielminute versuchte sich Viktor Solodkyi mit einem Heber, doch Max Wassmer roch den Braten und wehrte glänzend zur Ecke ab.