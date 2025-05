SGM mit Heimsieg

2:1-Erfolg gegen Taubertal Beide Mannschaften gingen energisch in die Partie. In der 10. Minute hatte Niedernhall/ Weissbach die erste gute Tormöglichkeit. Nach schöner Ballweiterleitung von Kim Foss wurde der Schuss von Yannik Braun im letzten Moment noch geblockt. Bis zur 25. Spielminute plätscherte das Spiel so dahin und fand hauptsächlich in den Mittelfeldreihen beider Mannschaften statt.

Ein Anspiel auf Kim Foss in der 26. Spielminute leitete er geschickt weiter auf Jannis Weisler, der mit einem strammen Schuss ins kurze Eck zur 1:0-Führung vollendete. In der 36. Spielminute hätten die Gastgeber erhöhen können, doch nach einem Freistoß von Marco Rüttgers und der Weiterleitung von Benny Kilian ging der Ball knapp am Pfosten vorbei. Nicht ganz unverdient führte die SGM mit 1:0 zur Pause. In der einundfünfzigsten Spielminute erhöhte die SGM Niedernhall/ Weissbach auf 2:0. Nach einem herrlichen Flankenlauf von Janez Tiselj legte dieser von der Grundlinie zurück auf Kim Foss, der aus kurzer Distanz den Ball über die Linie drückte.