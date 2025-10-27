SGM MassenbachHausen trumpft auf, SG Warthausen/Birkenhard dreht Spiel

Sportfreunde Lauffen II – TSV Cleebronn 5:1

Ein deutlicher Sieg für die Sportfreunde Lauffen II nach frühem Rückstand. Philipp Beuttner (7.) brachte Cleebronn zunächst in Führung, doch danach übernahmen die Gastgeber das Kommando. Andrew Djenga (32.) glich aus, ehe Daniel Leimböck (39., 62.) das Spiel mit einem Doppelpack drehte. Rico Bezold (73., 74./Foulelfmeter) schnürte ebenfalls einen Doppelpack und sorgte binnen zwei Minuten für den 5:1-Endstand. Eine starke Vorstellung der Lauffener, die in der zweiten Hälfte klar überlegen waren.

TSV Güglingen – VfL Brackenheim 0:2

Der VfL Brackenheim entschied das Duell mit einer starken Leistung für sich. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Sercan Agargün (60.) zur Führung. In der Nachspielzeit machte Yassin Barini (90.+1) mit dem 2:0 alles klar. Güglingen kämpfte, blieb aber offensiv zu harmlos.

SC Abstatt – SC Ilsfeld 0:0

Ein chancenarmes Duell ohne Sieger. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld und ließen nur wenige Möglichkeiten zu. Weder Abstatt noch Ilsfeld gelang der entscheidende Durchbruch – ein torloses Remis.

SV Leingarten – SGM MassenbachHausen 1:6

Ein überragender Auftritt der Gäste führte zu einem Kantersieg. Schon nach 15 Minuten stand es 0:3 durch Kimi Eberling (2.), Philipp Stock (5.) und Yannik Lieberherr (15.). Auch nach der Pause blieb MassenbachHausen torhungrig: Beat Fischer (67.), Fabio Tignola (69.) und Nils Melber (74.) erhöhten auf 6:0, ehe Robin Guldi (85.) für Leingarten der Ehrentreffer gelang.

GSV Eibensbach – SV Heilbronn am Leinbach 0:1

Vor rund 50 Zuschauern entschied ein später Treffer die Partie. Lange hielten die Gastgeber gut mit, doch Besart Jashari (84.) traf in der Schlussphase zum 1:0-Sieg für Heilbronn. Eibensbach kämpfte tapfer, blieb aber ohne Ertrag.

TGV Dürrenzimmern – FSV Schwaigern II 1:1

Ein ausgeglichenes Spiel endete mit einer Punkteteilung. Gavin Theml (68.) brachte den TGV in Führung, doch Ben-David Pieldner (82.) erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Tim Schmidt (92.) Gelb-Rot, was Dürrenzimmern den Schlussspurt erschwerte.

SGM Fürfeld/Bonfeld – SV Schluchtern 0:2

Vor 100 Zuschauern setzte sich der SV Schluchtern durch. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit sorgten Moritz Frank (48.) und Michele Varallo (51.) mit einem Doppelschlag früh nach der Pause für die Entscheidung. Fürfeld/Bonfeld fand offensiv kaum statt und musste sich geschlagen geben.

TSV Talheim 1895 – SGM NordHeimHausen 1:2

Ein später Treffer sicherte NordHeimHausen den Auswärtssieg. Tim Jäger (2.) brachte die Gäste blitzschnell in Führung, doch Talheim kämpfte sich zurück und glich durch Tizian Neutz (75.) aus. In der Schlussphase traf Florian Becher (86.) zum entscheidenden 2:1 für die SGM, die damit drei hart erkämpfte Punkte mitnahm.