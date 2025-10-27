SGM MassenbachHausen trumpft auf, SG Warthausen/Birkenhard dreht Spiel

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Sportfreunde Lauffen II – TSV Cleebronn 5:1
Ein deutlicher Sieg für die Sportfreunde Lauffen II nach frühem Rückstand. Philipp Beuttner (7.) brachte Cleebronn zunächst in Führung, doch danach übernahmen die Gastgeber das Kommando. Andrew Djenga (32.) glich aus, ehe Daniel Leimböck (39., 62.) das Spiel mit einem Doppelpack drehte. Rico Bezold (73., 74./Foulelfmeter) schnürte ebenfalls einen Doppelpack und sorgte binnen zwei Minuten für den 5:1-Endstand. Eine starke Vorstellung der Lauffener, die in der zweiten Hälfte klar überlegen waren.
TSV Güglingen – VfL Brackenheim 0:2
Der VfL Brackenheim entschied das Duell mit einer starken Leistung für sich. Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Sercan Agargün (60.) zur Führung. In der Nachspielzeit machte Yassin Barini (90.+1) mit dem 2:0 alles klar. Güglingen kämpfte, blieb aber offensiv zu harmlos.
SC Abstatt – SC Ilsfeld 0:0
Ein chancenarmes Duell ohne Sieger. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld und ließen nur wenige Möglichkeiten zu. Weder Abstatt noch Ilsfeld gelang der entscheidende Durchbruch – ein torloses Remis.
SV Leingarten – SGM MassenbachHausen 1:6
Ein überragender Auftritt der Gäste führte zu einem Kantersieg. Schon nach 15 Minuten stand es 0:3 durch Kimi Eberling (2.), Philipp Stock (5.) und Yannik Lieberherr (15.). Auch nach der Pause blieb MassenbachHausen torhungrig: Beat Fischer (67.), Fabio Tignola (69.) und Nils Melber (74.) erhöhten auf 6:0, ehe Robin Guldi (85.) für Leingarten der Ehrentreffer gelang.
GSV Eibensbach – SV Heilbronn am Leinbach 0:1
Vor rund 50 Zuschauern entschied ein später Treffer die Partie. Lange hielten die Gastgeber gut mit, doch Besart Jashari (84.) traf in der Schlussphase zum 1:0-Sieg für Heilbronn. Eibensbach kämpfte tapfer, blieb aber ohne Ertrag.
TGV Dürrenzimmern – FSV Schwaigern II 1:1
Ein ausgeglichenes Spiel endete mit einer Punkteteilung. Gavin Theml (68.) brachte den TGV in Führung, doch Ben-David Pieldner (82.) erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Tim Schmidt (92.) Gelb-Rot, was Dürrenzimmern den Schlussspurt erschwerte.
SGM Fürfeld/Bonfeld – SV Schluchtern 0:2
Vor 100 Zuschauern setzte sich der SV Schluchtern durch. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit sorgten Moritz Frank (48.) und Michele Varallo (51.) mit einem Doppelschlag früh nach der Pause für die Entscheidung. Fürfeld/Bonfeld fand offensiv kaum statt und musste sich geschlagen geben.
TSV Talheim 1895 – SGM NordHeimHausen 1:2
Ein später Treffer sicherte NordHeimHausen den Auswärtssieg. Tim Jäger (2.) brachte die Gäste blitzschnell in Führung, doch Talheim kämpfte sich zurück und glich durch Tizian Neutz (75.) aus. In der Schlussphase traf Florian Becher (86.) zum entscheidenden 2:1 für die SGM, die damit drei hart erkämpfte Punkte mitnahm.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
SV Sülzbach – TSV Hardthausen 0:2
Der TSV Hardthausen sicherte sich einen Auswärtssieg in Sülzbach. Marco Uhlschmied (12.) brachte die Gäste früh in Führung, während Sülzbach offensiv nur selten gefährlich wurde. In der Schlussphase machte Luis Graf (79.) mit dem 2:0 alles klar. Eine konzentrierte und abgeklärte Leistung des TSV, der die Partie über weite Strecken kontrollierte.
SG Bad Wimpfen – TSV Duttenberg 4:0
Vor 120 Zuschauern zeigte die SG Bad Wimpfen eine eindrucksvolle Vorstellung. Matthias Geiger (15.) eröffnete den Torreigen, ehe Manuel Bartruff (34.) und Ben Straub (43.) noch vor der Pause auf 3:0 stellten. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber dominant, Alper Cöleri (81.) setzte den Schlusspunkt zum 4:0. Ein souveräner Auftritt der SG, die ihre Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte.
SC Amorbach – TSV Weinsberg 2:5
In einer torreichen Partie setzte sich der TSV Weinsberg am Ende klar durch. Ismail Celik (30., Foulelfmeter) brachte Amorbach in Führung, doch die Gäste antworteten entschlossen: Luca Ehmann (39.) und Niklas Reiff (44.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Niklas Fackler (47.) auf 3:1. Markus Wegle (65.) brachte Amorbach noch einmal heran, doch in der Schlussphase sorgten Fares Alsalem (89.) und erneut Reiff (90.) für den deutlichen 5:2-Endstand.
VfB Neuhütten – Spvgg Möckmühl 1:4
Die Gäste aus Möckmühl zeigten in Neuhütten eine starke Auswärtsleistung. Dennis Balb (8.) traf früh, ehe Luca Hammel (12.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte. Ein Eigentor von Alexander Vogt (26.) brachte Möckmühl wieder in Führung. Danach übernahmen die Gäste die Kontrolle: Daniel Puchner (59., 65.) traf doppelt und besiegelte den 4:1-Erfolg.
SGM Neudenau/Siglingen – TSV Ellhofen 1906 3:2
Eine dramatische Schlussphase krönte den Heimsieg der SGM Neudenau/Siglingen. Julian Schnitzler (15.) und Nico Neumitz (45.+1) sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Nach dem Anschlusstreffer von Andre Barth (57.) blieb das Spiel spannend, doch Marlon Metz (87.) stellte auf 3:1. Barth traf in der Nachspielzeit (90.+1, Foulelfmeter) noch einmal, aber die Gastgeber retteten den knappen 3:2-Sieg über die Zeit.
SGM Langenbrettach – TSV Löwenstein 0:3
Der TSV Löwenstein präsentierte sich in starker Form und gewann verdient mit 3:0. Kevin Müller (41.) erzielte kurz vor der Pause das 1:0, Luca Maurice Vogt (48.) legte direkt nach dem Seitenwechsel nach. Dennis Overkamp (78.) besorgte schließlich den Endstand. Langenbrettach fand kein Mittel gegen die souverän auftretenden Gäste.
SGM Höchstberg/Tiefenbach – VfL Obereisesheim abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
TSV Heinsheim – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 0:2
Vor 100 Zuschauern setzte sich die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn durch. Markus Schmelcher (39.) brachte die Gäste vor der Pause in Führung. In der zweiten Hälfte kontrollierte die SGM das Geschehen und machte in der 82. Minute mit dem 2:0 alles klar. Heinsheim kämpfte engagiert, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
SV Harthausen 1970 – TSV Dörzbach/Klepsau abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
TSG Verrenberg – SGM Künzelsau-Ingelfingen 2:1
Vor 160 Zuschauern drehte die TSG Verrenberg ein frühes Gegentor und sicherte sich einen Heimsieg. Endrit Zogaj (5.) brachte die Gäste zunächst in Führung, doch Denis Sefic (12.) glich nur wenige Minuten später aus. Adam Schütze (29.) erzielte noch vor der Pause das 2:1, das am Ende den Sieg bedeutete. In der zweiten Hälfte verteidigte Verrenberg diszipliniert und ließ kaum Chancen zu.
SC Amrichshausen – FC Creglingen 0:2
Ein später Doppelschlag brachte dem FC Creglingen den Auswärtssieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit erzielte Lennox Mönikheim (83.) das erlösende 1:0. Moritz Ums (89.) legte kurz vor Schluss nach und besiegelte den 2:0-Erfolg. Amrichshausen hielt lange gut mit, doch am Ende nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent.
SGM Niedernhall/Weißbach – SG Taubertal/Röttingen 3:3
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Wendungen endete 3:3. Bereits in der ersten Minute traf Yannik Braun zur Führung für die Gastgeber, doch Maik Fermüller (8.) glich schnell aus. Danach folgten Tore im Minutentakt: Tobias Tschernowsky (15.) und Ben Vogel (18.) trafen, ehe Fermüller (40.) die Partie für die Gäste drehte. In der Nachspielzeit rettete Nils Krause (90.+2) den Punkt für die SGM Niedernhall/Weißbach in einem mitreißenden Duell.
VfB Bad Mergentheim – SC Michelbach/Wald 2:3
Vor 120 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein intensives und torreiches Spiel. Nikolas Streckfuß (14.) brachte die Gäste in Führung, Bryant Oyeleke (24.) glich kurz darauf aus. Michelbach antwortete durch Niklas Meinhold (27.), ehe Kevin Röckert (34.) erneut egalisierte. In der Schlussminute traf Michael Blondowski (90.) zum entscheidenden 3:2 und sicherte Michelbach/Wald den Auswärtssieg.
1. FC Igersheim – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 3:5
Ein torreiches Spektakel endete mit einem Auswärtserfolg für die SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen. Die Gäste führten schnell durch Benno Schneider (13.) und Niko Humm (18.) mit 2:0, Johannes Kohler (50.) erhöhte weiter. Igersheim kam durch Morris Peppel (57.) und Marvin Sauer (65.) heran, ehe Thomas Walz (73.) und Michael Müller (85.) für die Entscheidung sorgten. Dennis Smolka (88.) gelang nur noch Ergebniskosmetik. Zudem sah Yannick Nillies (82.) für Igersheim die Rote Karte.
TSV Kupferzell – TV Niederstetten 5:1
Der TSV Kupferzell zeigte eine starke Leistung und siegte klar. Lukas Renner (7., 21.) schnürte früh einen Doppelpack, ehe Yannick Ziegler (28.) für Niederstetten verkürzte. Ein Foulelfmeter von Bastian Albert (38.) stellte den alten Abstand wieder her. In der zweiten Hälfte bauten Gabriel Simmert (76.) und Jason Wiesemüller (87.) den Vorsprung weiter aus. Ein überzeugender Auftritt der Gastgeber.
SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab – SSV Gaisbach 1:1
Vor 120 Zuschauern trennten sich beide Teams unentschieden. Yannick Vossler (7.) brachte die Heim-SG in Führung, doch kurz nach der Pause verwandelte Julian Schmitz (48.) einen Handelfmeter zum Ausgleich. In einem umkämpften Spiel blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim 1:1.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A1:
SG Hettingen/Inneringen – FC Ostrach 2:5
Der FC Ostrach drehte nach frühem Rückstand mächtig auf und feierte einen klaren Auswärtssieg. Max Holzmann (14.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Luca Senn (29.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Wechsel sorgten innerhalb weniger Minuten Andreas Zimmermann (52., 58.) und erneut Senn (54.) für die Entscheidung. Oliver Baron (90.) setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt zum 5:2. Trotz engagiertem Start musste Hettingen/Inneringen die Überlegenheit des FCO anerkennen.
FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SG Daugendorf/Unlingen 0:0
Ein umkämpftes, aber torloses Duell endete ohne Sieger. Beide Mannschaften standen defensiv sicher und ließen kaum klare Chancen zu. Inzigkofen hatte zwar mehr Ballbesitz, Daugendorf blieb jedoch mit schnellen Gegenangriffen gefährlich. Am Ende ein Remis, das keinem Team so recht weiterhilft.
FV Altheim – SG Bronnen/Neufra 0:3
Vor 250 Zuschauern präsentierte sich die SG Bronnen/Neufra in starker Form und gewann mit 3:0. Dennis Bauer (17.) eröffnete den Torreigen, nach der Pause erhöhten Tufan Aktepe (61.) und Marco Kunz (84.) für die Gäste. Altheim fand kaum Mittel gegen die kompakt stehende SG und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.
TSV Sigmaringendorf/Laucherthal 1908 – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau II 1:2
Ein turbulenter Beginn entschied die Partie. Tomislav Kovac (2.) traf früh für die Gäste, doch Sebastian Stengele (5.) glich postwendend aus. Wieder Kovac (28., Foulelfmeter) stellte kurz darauf den Endstand her. Trotz guter Chancen gelang Sigmaringendorf kein weiterer Treffer – Renhardsweiler/Bad Saulgau II nahm drei hart erkämpfte Punkte mit.
SV Braunenweiler – FC Mengen II 3:3
Ein spektakuläres Spiel mit vielen Wendungen endete mit einer Punkteteilung. Braunenweiler legte stark los und führte durch Joshua Winkhart (12.) und Patrick Riegger (20.) schnell mit 2:0. Doch Mengen kam nach der Pause zurück: Jannik Nörz (55., Foulelfmeter), Safin Idres Sartip (65.) und Mario Varady (82.) drehten die Partie. In der Schlussphase sah Nörz (85.) Gelb-Rot, und Thomas Kaiser (90.) rettete Braunenweiler mit dem späten 3:3 einen Punkt.
SV Langenenslingen – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 5:1
Langenenslingen zeigte eine überzeugende Leistung und ließ den Gästen keine Chance. Tobias Dangel (23.) und Lukas Mayer (45., Foulelfmeter) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Wechsel bauten David Springer (50.) und Jonas Fischer (55.) das Ergebnis weiter aus. Tim Kessler (62.) erzielte den Ehrentreffer, bevor Lukas Birkler (90.) den 5:1-Endstand markierte. Ein verdienter und souveräner Sieg für den SVL.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A2:
SV Betzenweiler – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 3:3
Ein turbulentes Spiel mit vielen Toren und zwei Platzverweisen endete unentschieden. Yevhenii Kipnis (17.) brachte die Gäste früh in Führung, doch Fabian Argo (23.) glich schnell aus. Johannes Rehberg (42.) und Fabian Baur (45.+3) sorgten für eine 3:1-Pausenführung der SGM. Nach dem Wechsel brachte Robert Adam (69.) Betzenweiler wieder heran, ehe Argo (86.) mit seinem zweiten Treffer den verdienten Ausgleich erzielte. Die Gäste mussten nach Gelb-Rot gegen Walter Vötsch (48.) und später auch Fabian Baur (87.) in Unterzahl beenden.
SG Muttensweiler/Hochdorf – SV Schemmerhofen 3:0
Die SG Muttensweiler/Hochdorf zeigte sich souverän und ließ dem Gegner keine Chance. Louis Russ (4., Foulelfmeter) brachte sein Team früh in Führung. Nach der Pause erhöhten Felix Lietz (56.) und Paul Britsch (84.) zum ungefährdeten 3:0-Endstand. Ein klarer Heimsieg, bei dem die Gastgeber die Partie im Griff hatten.
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SG Äpfingen/Baltringen 0:5
Eine einseitige Partie endete mit einem deutlichen Erfolg für die Gäste. Fabian Bogenrieder (15.) eröffnete den Torreigen, David Egle (44.) und Jonas Oskar Ruf (45.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legte erneut Bogenrieder (53.) nach, ehe Niklas Ruf (89.) den 5:0-Endstand herstellte. Alberweiler/Aßmannshardt war chancenlos gegen die dominanten Gäste.
FC Mittelbiberach – SV Dürmentingen 4:1
Vor 300 Zuschauern zeigte der FC Mittelbiberach eine starke Vorstellung. Lukas Ries (19.) traf zur Führung, doch Fabian Kugler (23.) glich für Dürmentingen aus. Danach übernahmen die Gastgeber das Kommando: Paul Binder (34.), Clemens Linder (48.) und Janik Martin (53.) trafen zum verdienten 4:1-Heimsieg. Mittelbiberach überzeugte mit schnellem Kombinationsspiel und klarer Chancenverwertung.
TSV Riedlingen II – FV Neufra/Donau 2:0
Riedlingen II sicherte sich mit einer konzentrierten Leistung drei Punkte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgte Mohammad Alfehan (67.) für die Führung, ehe Robert Seidenfuß (75.) den Deckel draufmachte. Der TSV blieb defensiv stabil und ließ Neufra kaum Raum zur Entfaltung.
FC Wacker Biberach – SV Eintracht Seekirch 3:2
In einer spannenden Begegnung setzte sich der FC Wacker Biberach knapp durch. Jakob Kolesch (13.), Marius Häußler (20.) und Mehmet Sahin (45.) sorgten früh für eine komfortable 3:0-Führung. Doch Seekirch gab sich nicht geschlagen: Lulzim Rahmani (50.) und Timon Retzlaff (74.) verkürzten, konnten den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen. In der Nachspielzeit sah Max Denisow (90.) noch Gelb-Rot für Biberach.
SG Warthausen/Birkenhard – SV Winterstettenstadt 4:3
Ein spektakuläres Torfestival mit spätem Happy End für die SG Warthausen/Birkenhard. Patrick Wilpert (30., 40.) traf doppelt, dazwischen glich Oliver Zeh (32., Foulelfmeter) aus. Nach der Pause übernahmen die Gäste zwischenzeitlich die Führung durch Johannes Bohner (50.) und Fabio Christ (75.). Doch die SG kämpfte sich zurück – Patrick Grimm (88.) und Max Haller (90., Foulelfmeter) drehten die Partie in den letzten Minuten zum umjubelten 4:3-Sieg.
SG Laupertshausen/Maselheim – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 1:1
Ein ausgeglichenes Duell endete mit einem Remis. Thomas Wanner (32.) brachte die Gäste in Führung, ehe Ruben Grundei (45.+2) kurz vor der Pause ausglich. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend, sodass es beim 1:1 blieb.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
Kreisliga A3:
SV Burgrieden – Sportfreunde Schwendi 4:0
Vor 240 Zuschauern feierte der SV Burgrieden einen souveränen Heimsieg. Mathias Brinsa (32.) eröffnete den Torreigen, ehe Maximilian Locherer (51., 54./Foulelfmeter) mit einem Doppelpack die Weichen früh auf Sieg stellte. In der Schlussminute erhöhte Kevin Frank (89.) auf 4:0. Burgrieden zeigte sich über die gesamte Spielzeit spielbestimmend und ließ Schwendi keine Chance.
SG Reinstetten/Hürbler II – SG Erlenmoos/Ochsenhausen 4:1
Die SG Reinstetten/Hürbler II legte einen starken Auftritt hin und entschied die Partie früh. Samuel Mohr (9.) und Elias Hampp (23.) sorgten für eine 2:0-Führung, die Raphael Schoch (24.) zwar verkürzte, doch Raphael Zwerger (45., 85.) traf doppelt und stellte den klaren 4:1-Endstand her. Ein klarer Erfolg vor 70 Zuschauern.
SV Baustetten – SG Rot/Haslach 3:1
Der SV Baustetten setzte sich in einem umkämpften Spiel verdient durch. Emil Baur (12.) brachte die Hausherren in Führung, Maximilian Moosburger (15.) glich kurz darauf aus. Noch vor der Pause stellte Christian Bucher (39.) auf 2:1. In der Nachspielzeit machte Ben Rodloff (90.+3) mit dem 3:1 alles klar. Baustetten überzeugte mit viel Einsatz und Effizienz.
TSG Achstetten – SV Sulmetingen II 4:1
Die TSG Achstetten zeigte eine konzentrierte Vorstellung und gewann deutlich. Lukas Schick (31.) und Niclas Häußler (42.) sorgten für die Pausenführung, ehe Timo Bayer (57.) für Sulmetingen verkürzte. Daniel Rothenbacher (80.) und erneut Schick (84.) entschieden das Spiel mit zwei späten Treffern. Eine souveräne Leistung der Gastgeber.
SF Bronnen – SV Dettingen/Iller 0:3
Dettingen/Iller dominierte die Partie und gewann klar. Roland Oberle (22.) erzielte die frühe Führung, Tobias Walker (50.) legte kurz nach der Pause nach. Markus Maier (90.) setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Die Gäste überzeugten mit stabiler Defensive und konsequenter Chancenverwertung.
BSC Berkheim – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 2:4
Ein torreiches Duell endete mit einem Auswärtssieg für die SG Tannheim/Aitrach. Paul Möhrle (6.) und Florian Villinger (20.) stellten früh auf 0:2, doch Berkheim kam nach der Pause zurück: Maximilian Sigg (49.) und Marco Schiebel (53./Foulelfmeter) glichen aus. Dann schlugen die Gäste erneut zu – Niklas Villinger (73.) und Hannes Hebel (86.) trafen zum 4:2-Endstand.
SV Ellwangen – Türkspor Biberach 4:0
Ellwangen feierte einen deutlichen Heimsieg gegen Türkspor Biberach. Nach torloser erster Hälfte traf Selim Altinsoy (57.) zur Führung. Levi Mahle (61.) und die Brüder Felix (78.) und Andreas Paulus (88.) machten mit ihren Treffern den klaren 4:0-Erfolg perfekt. Eine überzeugende Vorstellung der Gastgeber.
SV Kirchdorf/Iller – FC Blau-Weiß Bellamont 1:2
In einem engen Spiel sicherte sich Bellamont den Auswärtssieg. Lukas Hirscher (44.) traf kurz vor der Pause, Stephan Maucher (74.) erhöhte in der zweiten Hälfte. Kirchdorf kam in der Nachspielzeit durch Tobias Göppel (90.) noch zum Anschluss, doch zu mehr reichte es nicht. Bellamont nahm die drei Punkte mit.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++