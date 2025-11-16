❗️SGM Markelsheim/Elpersheim zu Gast❗️(Anpfiff 14:00 Uhr)

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des 13. Spieltages am heutigen Sonntag bereits um 14:00 Uhr die SGM Markelsheim/Elpersheim in der heimischen ERBE-Arena.

Die SGM Markelsheim/Elpersheim belegt aktuell den letzten Tabellenplatz mit 5 Punkten aus den ersten 12 Saisonspielen und einem Torverhältnis von 15:30 Toren. Das Torverhältnis zeigt, dass viele Begegnungen knapp verloren wurden oder sicherlich einige Punkte mehr im Bereich des Möglichen lagen, sodass die Gäste gewillt sind, den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze bis zur Winterpause zu verkürzen. Die SGM ist keinesfalls zu unterschätzen, holten sie ihre Punkte doch gegen Mannschaften aus dem vorderen Tabellendrittel: Gegen die TG Böckingen gab es einen 4:0-Erfolg (!), gegen den TSV Pfedelbach ein 3:3 und gegen den FSV Schwaigern ein 1:1-Unentschieden.

Unser FC Union Heilbronn befindet sich in blendender Verfassung: Nach 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen bei einem Torverhältnis von 12:4 Toren möchte man nun gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim nachlegen, um tabellarisch einen weiteren Schritt nach oben zu machen. Da die ersten vier Mannschaften in der Tabelle in direkten Duellen aufeinandertreffen, könnte man mit einem Sieg bis auf Platz 3 springen. Auf geht´s, Union!

Fotograf: Klemens Schaika